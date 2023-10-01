EMPLOYMENT (01-10-2023)

REQUIRED
A REPUTED COMPANY OF JAMMU REQUIRES
1) COMPUTER OPERATOR-1
KNOWLEDGE IN BUSY A/C SOFTWARE FOR BILLING PURPOSE.
CONTACT NO.
9419185292- 9906087001
REQUIRED
VACANCY FOR FEMALE CANDIDATE AT
GROCERY STORE NEAR BY SHASTRI NAGAR.
TIMINGS 10AM TO 7PM
RESPONSIBILITIES
STORE MANAGEMENT.
SALARY RS10000
INTERESTED PERSON CAN WHATSAPP DETAILS ON 9796600365.
REQUIRED
COUNTER BOY/GIRL -2 NO.
WAITER BOY/GIRL- 2 NO.
KITCHEN HELPER- 2 NO.
SUPERVISOR – 1 NO.
ELECTRICIAN- 1 NO.
AKHNOOR ROAD, JAMMU
CONTACT NO. 9419605056
7006294620
REQUIRED
A MANUFACTURING COMPANY SITUATED AT BARI BRAHMANA INDUSTRIAL AREA IS LOOKING FOR A COMPUTER KNOWING CANDIDATE HAVING AT LEAST ONE YEAR EXPERIENCE IN MS OFFICE AND CAD.
CONTACT BETWEEN ( 1 PM TO 3 PM)
ON 7006115021
REQUIRED SALES
EXECUTIVE FOR HARDWARE BUSINESS ON SALARY /COMISSION .
INTERVIEW
CALL 8837275790
BETWEEN 0900H TO 1800H
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
JANIPUR/CHAK BHALWAL, JAMMU
EMAIL:- INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 0191-2535337/4019424
WALK-IN-INTERVIEW
1. SECURITY GUARD
(MARRIED NEPALI FAMILY) 10TH PASS
(FULL TIME JOB+ ACCOMMODATION)
2. MAIDS MIDDLE PASS
VISIT TO SCHOOL OFFICE ON
ALL WORKING DAYS FROM 10:00 AM- 2:00 P.M
REQUIRED
1 TWO PERSONS REQUIRED FOR GODOWN (AS GODOWN WORKER)
2 TWO PERSONS REQUIRED AS COMPUTER OPERATOR
QUALIFICATION MIN 12, AGE MAX-32
SALARY -8000-8500 NEGOTIABLE .
ADD: ARORA LIFESCIENCES
PLOT NO-108, YARD-6 TRANSPORT NAGAR, NARWAL JAMMU.
MOB-9086013196
VACANCY
WANTED EXPERIENCED COMPUTER OPERATOR FOR CYBER CAFE AT REHARI
CONTACT :
8717000087
REQUIRED OPTOMETRIST
REQUIRED OPTOMETRIST/OPHTHALMIC ASSISTANT HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 1-2 YEARS FOR OPTICAL STORE IN JAMMU.
RETIRED OPTOMETRIST CAN ALSO APLY
CONTACT :
9419197305
(11 AM- 5 PM)
REQUIRED
LAB. TECHNICIAN
FOR
JAMMU BLOOD CENTRE
LAJWANTI HOSPITAL PREMISES
GREATER KAILASH MARBLE MARKET CHOWK KUNJWANI, BYE PASS ROAD, JAMMU
MOB. 9682112833,
+ 91-1913512620
REQUIRED
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR RECEPTIONIST HAVING MINIMUM 1 YEAR
COMPUTER KNOWLEDGE
FURTHER DETAILS CONTACT :-
9086963146 / 9149586691 / 0191-2451622
WANTED
FOS/MARKETING PERSONNEL MALE (BIKE LICENSE HOLDER)
ACCOUNTS ASTT, TWO NOS. TALLY KNOWING
SHOP NO. 44-45A, SOUTH BLOCK BAHU PLAZA
9419119944-6005187687
URGENTLY REQUIRED
RECEIPTIONST CUM COUNSELLOR -(F), MARKETING EXECUTIVE [M/F]
SALARY AS PER COMPANY NORMS
VISA CRAFT.
H.NO. 52-D/C, GANDHI NAGAR, JAMMU
9419115252, 9797342977
WANTED
FOS/MARKETING PERSONNEL MALE (BIKE LICENSE HOLDER)
ACCOUNTS ASTT, TWO NOS. TALLY KNOWING
SHOP NO. 44-45A, SOUTH BLOCK BAHU PLAZA
9419119944-6005187687
REQUIRED
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR RECEPTIONIST HAVING MINIMUM 1 YEAR
COMPUTER KNOWLEDGE
FURTHER DETAILS CONTACT :-
9086963146 / 9149586691 / 0191-2451622