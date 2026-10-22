Uri Family Seeks Centre’s Intervention For Return Of Man Allegedly Duped, Detained in Russia

A worried family from Saidpora village in Uri area of Baramulla district has appealed to Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and External Affairs Minister Dr S. Jaishankar to intervene urgently to ensure the safe return of their family member, Ajaz Ahmad Gillani, who reportedly travelled to Russia about a month ago in search of employment. Ajaz Ahmad Gillani, son of Syed Nazam Shah, allegedly fell victim to a job-related fraud after travelling abroad for work, according to his family. He is currently believed to be in detention in Russia, although independent confirmation of his whereabouts and detention status is awaited.

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