Tricolour Flying High at Lal Chowk Reflects Changed J&K, Says BJP President

Advertisement

BJP president Nitin Nabin said many things have changed in India after Narendra Modi became Prime minister. He said earlier where Pakistani flags would be unfurled at Lal Chowk, Srinagar, now at the same place Indian Tricolour is flying high, this is the change. Addressing a workers meeting in Jammu, he said PM Modi Fulfilled dream of Syama Prasad Mookerjeeby abrogating Art 370 and fully integration J&K with India.