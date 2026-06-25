Srinagar: LG Attends Rudra Abhishek Ceremony on Shivacharya Abhinavgupta Jayanti
Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the Rudra Abhishek ceremony held at Shri Anandishwar Bhairav Nath Ji Maharaj Asthapan in Maisuma, Srinagar, on the auspicious occasion of Shivacharya Abhinavgupta Jayanti and Nirjala Ekadashi. He offered prayers and participated...
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Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the Rudra Abhishek ceremony held at Shri Anandishwar Bhairav Nath Ji Maharaj Asthapan in Maisuma, Srinagar, on the auspicious occasion of Shivacharya Abhinavgupta Jayanti and Nirjala Ekadashi. He offered prayers and participated in the religious rituals.
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