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Srinagar: LG Attends Rudra Abhishek Ceremony on Shivacharya Abhinavgupta Jayanti

    Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the Rudra Abhishek ceremony held at Shri Anandishwar Bhairav Nath Ji Maharaj Asthapan in Maisuma, Srinagar, on the auspicious occasion of Shivacharya Abhinavgupta Jayanti and Nirjala Ekadashi. He offered prayers and participated...

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Daily Excelsior
02:26 PM Jun 25, 2026 IST
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Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the Rudra Abhishek ceremony held at Shri Anandishwar Bhairav Nath Ji Maharaj Asthapan in Maisuma, Srinagar, on the auspicious occasion of Shivacharya Abhinavgupta Jayanti and Nirjala Ekadashi. He offered prayers and participated in the religious rituals.

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