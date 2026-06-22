Silver futures rise to Rs 2.35 lakh per kg
NEW DELHI, June 22: Silver prices rose 0.92 per cent to Rs 2.35 lakh per kg in futures trade on Monday amid West Asia crisis. On the Multi Commodity Exchange, the white metal for July delivery increased by Rs 2,135,...
NEW DELHI, June 22:
Silver prices rose 0.92 per cent to Rs 2.35 lakh per kg in futures trade on Monday amid West Asia crisis.
On the Multi Commodity Exchange, the white metal for July delivery increased by Rs 2,135, or 0.92 per cent, to Rs 2,35,320 per kilogram in a business turnover of 1,184 lots.
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Fresh positions built up by participants led to a rise in silver prices, analysts said.
In the overseas market, Comex silver futures increased 0.99 per cent to USD 65.54 per ounce. (PTI)
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