Silver futures decline to Rs 1.69 lakh per kg
NEW DELHI, Nov 16: Silver prices fell by Rs 6,567 to Rs 1,69,742 per kilogram in futures trade on Monday as participants reduced their bets. On the Multi Commodity Exchange, silver contracts for December delivery declined by Rs 6,567, or...
NEW DELHI, Nov 16: Silver prices fell by Rs 6,567 to Rs 1,69,742 per kilogram in futures trade on Monday as participants reduced their bets.
On the Multi Commodity Exchange, silver contracts for December delivery declined by Rs 6,567, or 2.19 per cent, to Rs 1,69,742 per kg in a business turnover of 17,090 lots.
Analysts said a sell-off by participants mainly weighed on silver prices.
Globally, the white metal was trading 3.59 per cent down at USD 47.36 per ounce in New York. (PTI)