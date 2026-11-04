Senior NC Leader Sheikh Ghulam Qadir Pardesi Passes Away
SRINAGAR, Nov 4: Senior National Conference leader and former member of the Jammu and Kashmir Legislative Council, Sheikh Ghulam Qadir Pardesi, died here after prolonged illness, family sources said on Wednesday. The 88-year-old NC leader passed away on Tuesday night....
SRINAGAR, Nov 4: Senior National Conference leader and former member of the Jammu and Kashmir Legislative Council, Sheikh Ghulam Qadir Pardesi, died here after prolonged illness, family sources said on Wednesday.
The 88-year-old NC leader passed away on Tuesday night.
He is survived by his wife and son Ahsan Pardesi, who is the current NC MLA from Lal Chowk constituency, and four daughters.
Advertisement