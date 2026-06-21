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Real Estate

REQUIRED ON LEASE 30,000-35,000 SQ.FT WAREHOUSE NEED IN GANGYAL, BARI BRAHMNA, BIRPUR AREAS FOR COMPANY. 9622612999 RENT & SALE PROPERTY 1. 4.5 MARLA KOTHI 4 TO 5 BEDROOMS SET CHOWADI NEAR MASJID BEST OPTION OF MUSLIM PARTY. 2. FRESH...

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Daily Excelsior
10:00 AM Jun 21, 2026 IST
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REQUIRED ON LEASE

30,000-35,000 SQ.FT WAREHOUSE NEED IN GANGYAL,

BARI BRAHMNA, BIRPUR AREAS FOR COMPANY.

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9622612999

RENT & SALE PROPERTY

1. 4.5 MARLA KOTHI 4 TO 5 BEDROOMS SET CHOWADI NEAR MASJID BEST OPTION OF MUSLIM PARTY.

2. FRESH KOTHI 5,7,10 MARLA IN SAINIK. C. CHANNI, TRIKUTA N.

3. GREATER KAILASH PLOT 12 & 1 KANAL.

4. FLATS & HOME INDEPENDENT ON RENT & SALE 2BHK 3BHK SET.

5. DIGIANA HIGHWAY COMMERCIAL BUILDING RUNNING RENT 2,5000.

& CHANNI 4 STOREY 2.75 MARLA.

RAJA PROPERTY

JAMWAL.. 7006145015 .

SHOP FOR SALE

MOBILE NO- 9419362999

ADDRESS -

SUBHASH NAGAR OPPOSITE PARSHOTAM BUILDING.

HOUSE FOR SALE

IN SECTOR ONE, CHANNI HIMMAT H. COLONY, A SINGLE STOREY H IN 12 MARLA, EAST FACING CORNER PLOT, FREE HOLD POSSESSION FOR SALE

CONT. 9086001017,

96221-42750

FOR SALE

SALE FOR SCHOOL BUILDING PRIME LOCATION

AT

DAYALA CHAK KATHUA.

MOB.: 9417339090

FOR RENT

FULLY FURNISHED INTERIORS WITH DECOR 1700 SQ FT OF SPACE AVAILABLE AT GREEN BELT PARK, MAIN ROAD PRIME LOCATION.

CALL

9419182482

9596884422

SHOP FOR SALE

MEASURING 11-22 APPROX

WITH BASEMENT

SITUATED AT GURUDWARA SUNDER SINGH ROAD, NEAR RAGHUNATH BAZAR, JAMMU

M.NO.: 9906093723, 9906294288

SHOP

AVAILABLE

FOR RENT GROUND FLOOR 750 SQ.FT PALM ISLAND MALL AKHNOOR ROAD,

PRIME LOCATION

MOB. NO.: 8899934555

K DEEP PROPERTIES

1.4 MARLA, 7 MARLA, 12 MARLA AND ONE KANAL PLOTS AND KOTHIES SALE CHANNI HIMMAT JAMMU.

2.7MARLA POLT SALE CHANNI RAMA.

3.6MARLA POLT SALE DEELI 7TH EXT CHANNI HIMMAT.

ALSO CONTACT FOR TOLET SERVICES.

MORE QUERY K D SINGH

7889351433, 9419131005

FOR RENT

HALL ON GROUND FLOOR SUITABLE FOR OFFICE, PSU, SHOWROOM, ATM SPACE AVAILABLE IN MAIN MIRAN SAHIB BAZAR, BUS STOP IN UTTAM COMPLEX OPP JK BANK.

CONTACT : KAPOOR

9419106192/7780822524

HOUSE FOR SALE

INDEPENDENT RESIDENTIAL HOUSE ON 5 MARLAS AT KARAN NAGAR, JAMMU. PRIME LOCATION, CLEAR TITLE. GENUINE BUYERS ONLY. NO BROKERS.

CONTACT : 7051834167

PLOT FOR SALE

PLOT FOR SALE 4.5,6 MARLA AT AKALPUR NEAR TAGORE COLLEGE ON MAIN ROAD.

CONTACT: 9906359277, 8491991007

PLOT FOR SALE

OFFICER ENCLAVE

12 MARLA CORNER

PLOT ON 25FT

WIDE ROAD.

CONT 9906359277,

8491991007

PLOT FOR SALE

ONE CORNER PLOT MEASURING ONE KANAL IS AVAILABLE FOR IMMEDIATE SALE AT FRIENDS ENCLAVE, LOWER RAIPUR, DOMANA, JAMMU WITH BOUNDARY WALL

INTERESTED PARTIES MAY CONTACT ON MOBILE NO. 9469212419

BROKERS TO PL EXCUSE

TO LET

FULLY FURNISHED 1600 SQ.FT SPACE (80-100 SEATS, INTERNET, CCTV FOR COACHING/LAB/ TUITION, NEAR NH, BARI BRAHMANA CHOWK.

2 BHK HOUSE, KHARA MADANA, BIRPUR ROAD.

99062 37070

FOR RENT

A DOUBLE STOREY BUILDING SHORTLY TO BE COMPLETED IN ONE KANAL AVAILABLE FOR RENT IN PRIME LOCATION AT SECTOR-1, CHANNI HIMMAT (NEAR SDDM HOSPITAL) HAVING 9 ROOMS, 2 BIG LOBBIES, 2 KITCHEN, 9 WASHROOMS, SERVANT ROOMS WITH PARKING FACILITY. SUITABLE FOR GUEST HOUSE, OFFICE AND PROFESSIONAL SETUP.

THE INTERESTED PARTIES PLEASE CALL ON: 9419204663

FOR RENT

A PREMIUM SPACE OF 2200 SFT. READILY AVAILABLE FOR RENT CONSISTING OF ONE BIG HALL, TWO ROOMS, TWO WASHROOMS, ONE KITCHEN AND ONE STORE WITH PARKING. SUITABLE FOR GUEST HOUSE, OFFICE, PROFESSIONAL SET-UP AT A/D BLOCK GREEN BELT PARK GANDHI NAGAR JAMMU.

PLEASE CONTACT: 9419204663

TO LET

NEW 2BHK INDEPENDENT HOUSE AT JANIPUR NEAR DOMINOS FOR RENT WITH CAR PARKING. TWO BEDROOMS WITH TWO BATH ROOM KITCHEN LOBBY STORE. OPEN TERRACE. NEW PG ROOM ALSO AVAILABLE FOR GIRLS

OWNER 9810199221

FOR RENT

1)(A) OFFICE/ GUEST HOUSE 15 BEDROOMS 3 LOBBY LAWN CARPARKING 12 NO SAINIK COLONY

(B) WAREHOUSE 6000+7000SQFT SAINIK COLONY

2) 5500 SQFT FULLY AIR CONDITIONED AND FURNISHING 140 WORK STATIONS LIFT, PARKING, LIGHT BACKUP NEAR J&K BANK GANGYAL

(B) WAREHOUSE 1000 SQFT SHOP 13×18 FT ADJOINING J&K BANK GANGYAL

MOB- 9419187198, 7006641678

COMMERCIAL SPACE

TO LET

350 SQ. FT. SPACE SUITABLE FOR GODOWN/STORAGE AVAILABLE IN PRIME LOCATION AT DOORDARSHAN LANE, OLD JANIPUR. CONTACT FOR DETAILS: 9419114540.

PLOTS FOR SALE

IN BATOTE

IST GATED COLONY

WITH 5 STAR FACILITIES

CONTACT:

DUTTA BUILDERS

9622794303

SALE OF PLOT

8 MARLA CORNER PLOT AT POUNICHAK NEAR POLICE STATION 20FT WIDE ROAD

MOB: 9697104857

3 BHK HOME

LOCATION: UPPER ROOP NAGAR,

SEC-2, NEAR HANUMAN MANDIR

AREA: 4 MARLA

SPECIFICATIONS:

3 BEDROOMS WITH ATTACH DRESSING ROOM, 3 WASHROOMS, OPEN MODULAR KITCHEN, LOBBY, BALCONY, IN-HOUSE, CAR PARKING, JDA PARK.

CONTACT: 7889901414

9419132797, 9419192018

COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE

A FULLY FURNISHED 4 STOREY BUILDING ALONG WITH 2 SHOPS AVAILABLE FOR SALE.

SUITABLE FOR HOTEL, GUEST HOUSE, NURSING HOME, CLINICS, OFFICE CHAMBERS ETC.

LOCATION HEART OF THE JAMMU CITY MAIN ROAD NEAR PREM NAGAR JAMMU

CONTACT 7006421225

COMMERCIAL SPACE FOR RENT

2400 SQ. FT.

3000 SQ. FT.

SPACE AVAILABLE

LOCATION: NAGROTA KAMINI MARKET JAMMU

CONTACT: [6006140649]

M/S SHIVAM PROPERTY.

1.10M PLOT (PARK FACE) FOR SALE AT SAINIK COLONY.

2.1 KANAL PLOT ON (48FT.)ROAD FOR SALE AT SAINIK COLONY.

3.12M PLOT FOR SALE AT GREATER KAILASH.

4.7M PLOT FOR SALE AT CHANNI HIMMAT.

5.4M (COMMERCIAL) BUILDING FOR SALE AT CHANNI HIMMAT.

6.10M BUILDING(COM)FOR SALE ON NATIONAL HIGHWAY.

7.3 KANAL PLOT (COM) FOR SALE AT BIRPUR.

8 12×20 SHOP FOR SALE AT MARBLE MARKET.

CONTACT: 70069- 72235.

FOR RENT

600 SQ FT- SHOP AT GROUND FLOOR

2000 SQ FT-FIRST FLOOR

(IDEAL FOR OFFICE, DISPLAY CENTRE, INSTITUTES)

MARBLE MARKET,

OPP KD HOSPITAL

PARKING SPACE AVAILABLE

CONTACT : 9622950041

HOUSE FOR RENT

HOUSE FOR RENT IN PRIME LOCATION OF GANDHI NAGAR WITH INDEPENDENT ENTRY COVERED AREA MORE THAN 2000 SQ FEET WITH ONE BIG HALL, TWO BIG ROOMS, TWO BATHROOMS, ONE STORE AND KITCHEN WITH OPEN FRONT AND BACK TERRACE, IDEAL FOR OFFICE USE. NEAR FIRE SERVICE STATION GANDHI NAGAR.

INTERESTED PARTIES MAY CONTACT ON

9149447908, 9419116026

PLOT FOR SALE

PLOT FOR SALE 30*90 10 MARLA IN BHAGWATI NAGAR KC COLONY NEAR REV COMPLEX JAMMU.

CONTACT: 9906359277, 849191007

HOUSE FOR SALE

A TRIPPLE STORY HOUSE MEASURING 3.25 MARLA HAVING 9 SPACIOUS FURNISHED ROOMS WITH ATTACHED 5 WASHROOMS, 2 KITCHENS, 1 STORE ROOM IS AVAILABLE FOR SALE FOR THOSE WHO ARE LOOKING FOR MAKING PG AND INVESTORS SITUATED AT SARWAL JAMMU WITH ALL BASIC FACILITIES NEAR BY.

INTERESTED PARTIES MAY

CONTACT: 9086763131

FOR RENT

INDEPENDENT WELL FURNISHED THREE STOREY COMMERCIAL SPACE AVAILABLE WITH COVERED AREA GROUND FLOOR 400 SQFT, 1ST FLOOR, 2ND FLOOR 270 SQFT EACH ALONGWITH WASHROOM AND PANTRY SUITABLE FOR DOCTOR'S CLINIC, OFFICE ETC. NEAR DR S K GUPTA CLINIC, LAST MORH GANDHI NAGAR, JAMMU.

INTERESTED PARTIES CAN CONTACT

94193 14802 (OWNER)

PLOTS & HOUSE FOR SALE

1) PLOTS 7, 10, 20 MARLA TRIKUTA NAGAR EXT.

2) PLOTS 7, 8, 12, 20 MARLA CHANNI HIMMAT

3) PLOTS 7, 10, 12, 20 MARLA CHOWADHI

4) PLOTS 10, 20 MARLA SAINIK COLONY

5) PLOTS 12 MARLA & 24 MARLA GANDHI NAGAR

6) HOUSE 4, 7, 12, 20 MARLA CHANNI HIMMAT

7) PLOTS 1 KANAL & 2 KANAL SIDHRA, TAWI VIHAR COLONY

8) FLAT 3 BEDROOM SET FULLY FURNISHED CHANNI HIMMAT

7006188425 (MR. SHARMA)

1 BHK

FULLY FURNISHED

HUT FOR SALE

AT MADA (KUD)

CONTACT : 9419818790

FOR SALE

HOUSEHOLD ITEMS,

INCLUDING FURNITURE

AVAILABLE FOR SALE AT

TALAB TILLO JAMMU.

ANYONE INTERESTED

CAN CONTACT AT

MOBILE NO. 8082466100

FOR RENT

FULLY FURNISHED INTERIORS WITH DECOR 1700 SQ FT OF SPACE AVAILABLE AT GREEN BELT PARK, MAIN ROAD PRIME LOCATION.

CALL

9419182482

9596884422

7 MARLA PLOT FOR SALE

AT, GREATER KAILASH

* 150FT FROM MAIN ROAD (40+FEET)

* PLOT ROAD 22 FEET

* MALKIYAT LAND

* 400 MTR FROM FAWARA CHOWK

PRICE 14.5 L/M

MOBILE NO: 8899774111

BROKERS EXCUSE

FARMHOUSE FOR SALE

NEAR JHAJJKOTLI

31 KANAL REGISTRY LAND

2 ROOM ,24/7 WATER N ELECTRICITY

RIVER FLOWING IN FRONT

OF LAND

4/4 VEHICLE CAN REACH AT LAND

LUSH AND GREEN ,ORGANIC

LESS THAN 1 KM FROM HIGHWAY

ONLY SERIOUSLY BUYER TO

CALL 7051160111

PLOTS FOR SALE

EXCELLENT LOCATION:- A 10 MARLA PLOT ON A 48 FT WIDE ROAD IN SAINIK COLONY, SECTOR B IS AVAILABLE FOR SALE. ALL AMENITIES INCLUDING PUBLIC PARK, JODHAMAL SCHOOL, ANKUR MAITRIKA HOSPITAL AND NATIONAL HIGHWAY JUST WITHIN 100 METERS RANGE.

CONTACT DIRECT OWNER -

MOB. 9056288882

REQUIRED SHOP (URGENT)

REQUIRED SHOP 120 SQ.FT.TO 200 SQ.FT.

FOR COMPANY OUTLET NEW PLOT TO ROOP NAGAR TO BANTALAB, TALAB TILLO OR ADJOINING AREAS, URGENT.

CONTACT FOR DETAILS

9419125732,7889661006

FOR RENT

INDEPENDENT WELL FURNISHED THREE STOREY COMMERCIAL SPACE AVAILABLE WITH COVERED AREA GROUND FLOOR 400 SQFT, 1ST FLOOR, 2ND FLOOR 270 SQFT EACH ALONGWITH WASHROOM AND PANTRY SUITABLE FOR DOCTOR'S CLINIC, OFFICE ETC. NEAR DR S K GUPTA CLINIC LAST MORE GANDHI NAGAR JAMMU.

INTERESTED PARTIES CAN CONTACT 94193 14802 (OWNER)

PLOTS, HOUSES & SHOP FOR SALE

1) PLOTS 10, 20 MARLA SAINIK COLONY.

2) PLOTS 1 KANAL & 2 KANAL TAWI VIHAR SIDHRA COLONY.

3) PLOTS 7,12,20 MARLA & HOUSE SALE CHANNI HIMMAT

4) PLOTS 7, 10, 20 MARLA TRIKUTA NAGAR EXT.

5) NEW HOUSE 5 MARLA & 2 SHOPS GREATER KAILESH

6) PLOT 21 MARLA CORNER BIRPUR 40 FEET ROAD

7) FLAT 3 BED ROOM GROUND FLOOR CHANNI HIMMAT

8) SHOP 11X15 SIZE NARWAL YARD NO 6 2 FLOOR

7006188425, 7889358211 (AMAN)

FOR RENT

2 BED ROOM 1 WASHROOM 1 KITCHEN 1 LOBBY WITH FURNITURE 1 CAR PARKING CHOUDARY LANE ROOP NAGAR

CONTACT NO.

7006464283

HOUSE FOR SALE

(15 MARLA) (60’X60’ FOOT)

PATOLI PANDOKA COLONY, OPP SHIV PRACHIN MANDIR- 3 BEDROOM WITH ATTACHED BATHROOM, 1 COMMON BATHROOM, BIG MODULAR KITCHEN, DRAWING ROOM WITH LOBBY.

CONTACT NO. 9419185575

FOR RENT

FULLY COVERED GODOWN

AVAILABLE FOR RENT AT TOPH SHERKHANIA, AKHNOOR ROAD JAMMU CARPET AREA 5000 SQFT INTERESTED PERSON MY

CONTACT AT +91 92108 65307

TO LET

NEW 2BHK INDEPENDENT HOUSE AT JANIPUR NEAR DOMINOS FOR RENT WITH CAR PARKING. TWO BEDROOMS WITH TWO BATH ROOM KITCHEN LOBBY STORE. OPEN TERRACE. NEW PG ROOM ALSO AVAILABLE FOR GIRLS

OWNER 9810199221

URGENT SALE

PRIME INDUSTRIAL PLOTS FOR SALE IN GANGYAL INDUSTRIAL AREA, JAMMU

PLOT NO. 1: 1 KANAL

PLOT NO. 2: 16 MARLA

LAND TYPE: LEASEHOLD LAND.

CALL ON 7889938337

FOR SALE

PRIME LAND FOR SALE NEAR

17 MILES HOTEL OPPOSITE JAIN MANDIR THANDI KHUI, VIJAYPUR DISTT SAMBA. (50 KANALS), REGISTER/MALKIT LAND.

FOR CALL ON 7889938337

FOR SALE

* PRIME 1 KANAL RESIDENTIAL PROPERTIES AVAILABLE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.

* 10 MARLA RESIDENTIAL PLOTS AVAILABLE IN SAINIK COLONY & SAINIK COLONY EXTENSION, JAMMU.

* COMMERCIAL SPACES AND COMMERCIAL PROPERTIES ALSO AVAILABLE AT PRIME LOCATIONS.

CONTACT: 9797500997, 9419145576

FOR SALE

PRIME LAND FOR SALE NEAR 17 MILES HOTEL OPPOSITE JAIN MANDIR THANDI KHUI, VIJAYPUR DISTT SAMBA. (50 KANALS), REGISTER/MALKIT LAND.

FOR CALL ON 7889938337

SHOP FOR SALE

MEASURING

11-22 APPROX

WITH BASEMENT SITUATED AT GURUDWARA SUNDER SINGH ROAD NEAR RAGHUNATH BAZAR, JAMMU

MOB. NO. 9906093723, 9906294288

URGENT SALE

PRIME INDUSTRIAL PLOTS FOR SALE IN GANGYAL INDUSTRIAL AREA, JAMMU

PLOT NO. 1: 1 KANAL

PLOT NO. 2: 16 MARLA

LAND TYPE: LEASEHOLD LAND. CALL ON 7889938337

COMMERCIAL SPACE

TO LET

350 SQ. FT. SPACE SUITABLE FOR GODOWN/STORAGE AVAILABLE IN PRIME LOCATION AT DOORDARSHAN LANE, OLD JANIPUR. CONTACT FOR DETAILS: 9419114540.

TO LET

TWO ROOM INDEPENDENT SET WITH KITCHEN AND BATHROOM AVAILABLE ON RENT AT TALAB TILLO, JAMMU (NEAR INTERROGATION CENTRE). SMALL FAMILY PREFERRED.

CONTACT: 7006487991/9906915034

FOR SALE

* PRIME 1 KANAL RESIDENTIAL PROPERTIES AVAILABLE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.

* 10 MARLA RESIDENTIAL PLOTS AVAILABLE IN SUNNY COLONY & SUNNY COLONY EXTENSION, JAMMU.

* COMMERCIAL SPACES AND COMMERCIAL PROPERTIES ALSO AVAILABLE AT PRIME LOCATIONS.

CONTACT: 9797500997, 9419145576

BUILDING CONSTRUCTION - RESIDENTIAL & COMMERCIAL

BOUNDARY WALLS | SEPTIC TANKS | SLABS | TILES

COMPLETE SOLUTIONS - A TO Z

WITH MATERIAL

UPTO SLAB: RS 800/SQ.FT. | FULL BUILDING: RS 1800/SQ.FT.

LABOUR ONLY

UPTO SLAB: RS 150/SQ.FT. | FULL BUILDING: RS 270/SQ.FT.

QUALITY WORK • AFFORDABLE RATES

95414 76075

TO LET

ONE SHOP WITH ATTACHED BATHROOM 10×35 FEET

ON TRIKUTA NAGAR MARBLE MARKET ROAD OPPOSITE MAHAJAN TOWER

CONTACT NO: 7889752276

7006122992

PLOT FOR SALE

PLOT MEASURING ELEVEN AND HALF MARLA (45’X(61X63)/2) IN SECTOR B SAINIK COLONY FOR SALE. CLEAR OWNERSHIP AND FREE FROM ALL INCUMBRANCES. INTERESTED PARTIES CAN CALL ON OR SEND WHATSAPP MESSAGE ON THE BELOW MENTIONED PHONE NUMBER:

9796692301, 9469676288

TO LET

AVAILABLE 1 ROOM, KITCHEN, WASHROOM (NEW CONSTRUCTION), WITH SEPARATE ENTRY ON FIRST FLOOR AT SAINIK COLONY. SMALL FAMILY PREFERED.

99060 69111

WANTED - INDEPENDENT

3/4 BHK KOTHI

A NEWLY BUILT, INDEPENDENT 3/4 BHK KOTHI IS REQUIRED FOR A GOVERNMENT EMPLOYEE IN ANY OF THE FOLLOWING PRIME LOCATIONS:

TRIKUTA NAGAR, GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR

PROPERTY SHOULD BE WELL-MAINTAINED, PREFERABLY NEWLY CONSTRUCTED, WITH ADEQUATE PARKING AND ESSENTIAL AMENITIES.

PROPERTY OWNERS MAY CONTACT:

MAHADEV PROPERTIES

88998 93515

SALE & RENT HOME & FLAT

1. CHANNI & RAMA CHANNI 3,6,7,12,20, MARLA PLOT.

2. SAINIK COLONY 4.10,12 ,7 MARLA PLOT & HOME COLONY & PRIVATE.

3. KOTHI FRESH NEW 7,10,5, MARLA SAINIK COLONY CHANNI & TRIKUTA NAGAR. & PLOT.

4. SAINIK COLONY 7 MARLA 2BHK SET INDEPENDENT HOME RENT & SALE.

5. COMMERCIAL HALL & SHOPS SALE & RUNNING RENT.

RAJA PROPERTY

JAMWAL..7006145015

KOTHI FOR SALE

AREA:4050SQ.FT

BEDROOMS 5

BATHROOMS 6

ADJOINING PARK EAST FACING

5 APPROACH ROADS

FREE HOLD RIGHTS

CONSTRUCTION:A CLASS

CONTACT:K DEEP PROPERTIES

M NO 7889351433, 9419131005

BUILDING CONSTRUCTION - RESIDENTIAL & COMMERCIAL

BOUNDARY WALLS | SEPTIC TANKS | SLABS | TILES

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UPTO SLAB: RS 800/SQ.FT. | FULL BUILDING: RS 1800/SQ.FT.

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UPTO SLAB: RS 150/SQ.FT. | FULL BUILDING: RS 270/SQ.FT.

QUALITY WORK • AFFORDABLE RATES

95414 76075

GOLDEN OPPORTUNITY FOR JEWELLERS & BUSINESS OWNERS

NEWLY CONSTRUCTED COMMERCIAL BUILDING FOR SALE

HANUMAN GALI, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU

AVAILABLE OPTIONS : 24×44 FT OR 12×44 FT

NEWLY CONSTRUCTED 2-FLOOR BUILDING

EXCELLENT INVESTMENT OPPORTUNITY IN ONE OF JAMMU'S BUSIEST COMMERCIAL AREAS.

CONTACT: 70062-75047

LAND FOR SALE

INDUSTRIAL UNIT IN ONE KANAL LAND FOR SALE IN BIRPUR BARI BRAHMANA INDUSTRIAL ESTATE CONT.NO.: 9419237561

PLOT FOR SALE

A CORNER PLOT MEASURING ONE KANAL (20 MARLA) ALONG WITH BOUNDARY WALL IS FOR SALE AT FRIENDS ENCLAVE LOWER RAIPUR DOMANA, JAMMU.

SIZE OF THE PLOT IS 90 BY 60 EAST FACING.

RATE OF THE PLOT IS 5 LAKH PER MARLA.

ONLY GENUINE BUYERS MAY CONTACT ON MOBILE NO. 9469212419.

BROKERS TO PLEASE EXCUSE

HALLS FOR RENT

IN GANDHI NAGAR

PRIME LOCATION

TOTAL AREA 1442 SQ.FT.

GROUND FLOOR 870 SQ.FT.

FIRST FLOOR. 572 SQ.FT.

SUITABLE FOR DR.CLINIC,BOUTIQUE

SALOON,COACHING CENTER OR MNC

CONTACT: 9419194034,

9797910666

HOUSE FOR SALE

7 MARLA, 3 BEDROOM MODERN HOUSE IN SEC-1 DURGA NAGAR IS AVAILABLE FOR SALE.

PARKING FOR 2 CARS, SPACIOUS LOBBY, MODULAR KITCHEN, 3 JAQUAR WASHROOMS.

9706490588

FOR SALE

SHOP FOR SALE IN PRIME WHOLESALE HUB OF J&K

LOCATION: PARTAP GHAR, KANAK MANDI,JAMMU

SIZE: 12 × 22 FT

SITUATED IN A BUSY WHOLESALE MARKET AREA, THIS SHOP IS IDEAL FOR BUSINESS, WITH EXCELLENT FOOTFALL FROM CUSTOMERS ACROSS J&K.

CONTACT: 700627-5047

FOR SALE

PRIME LAND FOR SALE NEAR 17 MILES HOTEL THANDI KHUI, VIJAYPUR DISTT SAMBA. (50 KANALS), REGISTER/ MALKIT LAND.

FOR CALL ON 7889938337

FOR SALE

INDEPENDENT RESIDENTIAL HOUSE ON 5 MARLAS AT KARAN NAGAR, JAMMU. PRIME LOCATION, CLEAR TITLE. GENUINE BUYERS ONLY. CONTACT: 7051834167

RENT/SALE

COMMERCIAL PREMISES WITH LOWER/UPPER GROUND FLOOR 22X40 WITH PARKING SPACE 22X33 ON 60 FT ROAD LANE NO. 27 NEAR OLD POLICE NAKA GREATER KAILASH. PLEASE CONTACT 9419308453. TOTAL COVERED AREA 1760 SQ FT.

PROPERTY FOR SALE

COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL PROPERTY AT PRIME LOCATION OF ROOP NAGAR IS UP FOR SALE AT MUCH LOWER PRICE THAN MARKET RATE.

CONTACT :- 9103202164

GULSHAN

(PROPERTY DEALER)

1. 25 M LAND WITH OLD HOUSE AT MOOTPUR SEHORA

2. 14 M LAND WITH OLD HOUSE AT NANAK NAGAR SEC 14.

3. 10 M CORNER PLOT NEAR CHOWADI MORE.

4. 7 M CORNER DOUBLE STOREY NEAR PETROL PUMP CHOWADI.

5. CORNER SHOP SEC-D, SAINIK COLONY.

6. 10 M PLOT SEC-A & B SAINIK COLONY.

7. 12 M JDA PLOT AT RAJINDER NAGAR.

8. 1 KANAL PVT. PLOT NEAR SEC-D SAINIK COLONY.

9. 1 KANAL COMMERCIAL PLOT AT MOOTPUR SEHORA

10. 3/7 M PLOT AT BIRPUR JDA COLONY.

(M): 9419184644

SPACE REQUIRED

WAREHOUSE/GODOWN REQUIRED ON RENT WITH MODERN STANDARDS , DOCK HEIGHT AND SAFETY NORMS FOR A MULTINATIONAL COMPANY . AREA 8000-10000 SQ FT.

PREFERRED LOCATIONS- WITHIN CLOSE VICINITY TO SRINAGAR CITY/ BYPASS FOR EASY MOVEMENT OF FREIGHT CARRIERS.

CONTACT-7889830459

FOR SALE

PRIME INDUSTRIAL PLOTS FOR SALE IN GANGYAL INDUSTRIAL AREA, JAMMU

PLOT NO. 1: 1 KANAL

PLOT NO. 2: 16 MARLA

LAND TYPE: LEASEHOLD LAND. CALL ON 7889938337

FOR RENT

ONE SHOP ON RENT. 2 ROOMS WITH WASHROOM

FOR OFFICE USE AT

LOWER ROOP NAGAR

MAIN ROAD.

CONTACT : 7006044850 9419191222

KOTHI’S FOR SALE

PLOT FOR SALE

1. 7 MARLA KOTHI - NIDESSH VIHAR, SAINIK COLONY, EXTENSION

2. 3BHK FULLY FURNISHED FLAT- ROYAL NEST SAPPHIRE, KUNJWANI

3. 5/7 MARLA KOTHI -TRIKUTA NAGAR EXTENSION

4. 7 MARLA KOTHI -CHANNI HIMMAT

5. 1 KANAL PLOT-CHANNI HIMMAT

CONTACT- RAJESH GUPTA

94191 94151

PLOT FOR SALE

1. 7.5 MARLA PLOT- CHANNI EXTENSION (FRONT & BACK ROAD)

2. 8 MARLA PLOT - NIDEESH VIHAR, SAINIK COLONY EXTENSION

3. 5 MARLA COMMERCIAL PLOT - 60 FT ROAD, CHANNI

4. 8.5 MARLA PLOT - TRIKUTA NAGAR EXTENSION

5. 7 MARLA CORNER PLOT - CHANNI RAMA

CONTACT- RAJESH GUPTA

94191 94151

ANCHORAGE PG FOR BOYS

* GOOD AMBIENCE

* WITH ALL THREE MEALS

* AQUAGUARD

CONTACT :

84938-86173, 70065-37610

78896-76671

ADDRESS:

H NO. 15-A, NEAR TEMPLE GYM, SHASTRI NAGAR, JAMMU

SHOP FOR RENT

H.NO. 48, SEC-1, LOWER ROOP NAGAR NEAR AMBIKA JEWELS. SIZE 10’X11’

PH.NO: 9682502259, 7006610308

KOTHI FOR RENT

A WELL-MAINTAINED INDEPENDENT KOTHI IN 12 MARLA PLOT AT SECTOR 3 JDA HOUSING COLONY, UPPER ROOP NAGAR, JAMMU HAVING 3 BEDROOMS WITH DRESSING SPACE. 3 BATHROOMS A SPACIOUS DRAWING -CUM-LOBBY WITH IN-BUILT STORAGE BEDS, KITCHEN, POOJA ROOM, FRONT LAWN, KITCHEN GARDEN, AND PARKING SPACE FOR 2-3 CARS. IDEALLY LOCATED NEAR THE BEAUTIFUL CHHATRAPATI SHIVAJI PARK FOR MNC, GOVT EMPLOYEE/ SMALL FAMILY

EXPECTED RENT: 34000 P.M.

FOR ENQUIRIES CONTACT:

VAIBHAV +91 80824 79355

PRIME LAND FOR RENT/LEASE

KUNJWANI

BARI BRAHMNA HIGHWAY (NH 44)

FRONT 70 FEET

COVERED AREA 1000 SQ FT

OPEN AREA 7000 SQFT

BEST SUITABLE FOR STOCKYARD FOR CARS/ TWO WHEELERS & AUTOMOBILE BUSINESS

9622887644,9419236450

FOR RENT

1)(A) OFFICE/ GUEST HOUSE 15 BEDROOMS 3 LOBBY LAWN CARPARKING 12 NO SAINIK COLONY

(B) WAREHOUSE 6000+7000SQFT SAINIK COLONY

2) 5500 SQFT FULLY AIR CONDITIONED AND FURNISHING 140 WORK STATIONS LIFT, PARKING, LIGHT BACKUP NEAR J&K BANK GANGYAL

(B) WAREHOUSE 1000 SQFT SHOP 13×18 FT ADJOINING J&K BANK GANGYAL

MOB- 9419187198, 7006641678

PLOTS PLOTS PLOTS

4½ MARLAS 4½ MARLAS

AT

SEHORA NEAR DENTAL COLLEGE

(5KM FROM KUNWANI)

4 LAKH PER MARLAS

7 MARLAS 10 MARLAS 12 MARLAS

AT

GHOU MANHASAN NEAR RING ROAD

2 LAKHS PER MARLA

CONTACT NO: 7006618761

REQUIRED 10 PROPERTIES

FOR CENTRAL GOVT. EMPLOYEES

1/2 BHK FURNISHED PROPERTIES

AT TRIKUTA NAGAR/ PANAMA CHOWK/ NANAK NAGAR/ NARWAL/CHANNI HIMMAT

RENT PARAMETERS 12000-15000

CONTACT

9086566052 / 9412780402

HOSPITALITY GROUP LOOKING FOR LUXURY BANQUET VENUE

REQUIRED: LUXURY BANQUET PROPERTY FOR LONG-TERM LEASE / REVENUE SHARING. PRIME LOCATION AND

OPERATIONAL BANQUET PREFERRED.

PROPERTY OWNERS MAY CONTACT

+91 9419795642

SPACE AVAILABLE

1. FOR SALOON BOUTIQUE/ CA FIRMS OR OFFICES

GROUND FLOOR 1400 SQ.FT.

PRIME LOCATION

AT SHASTRI NAGAR

2. SPACE AVAILABLE 1700 SQ.FT. FOR GODOWN PURPOSE AT PRIME LOCATION SHASTRI NAGAR

3. TWO ROOM NEW SET FOR STUDENTS OR WORKING PROFESSIONAL AT SHASTRI NAGAR

CONTACT: MOB. 9086566052

MOB. 9412780402

FOR RENT

SHOP AT THE ENTRANCE.

IN THE ELECTRONIC HUB

KARAN MARKET

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K DEEP PROPERTIES 
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K D SINGH
9419131005, 7889351433
PREMIUM HOUSE FOR SALE -
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HOUSE FOR SALE
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