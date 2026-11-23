Ramban District Judo C’ship concludes
Excelsior Sports Correspondent RAMBAN, Nov 22: The two-day 2nd Ramban District Judo Championship concluded at Oak Fields International School, Pernote, with young judokas competing in Under-15 and Under-17 categories under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. In Under-15, Usman Naik won...
Excelsior Sports Correspondent
RAMBAN, Nov 22: The two-day 2nd Ramban District Judo Championship concluded at Oak Fields International School, Pernote, with young judokas competing in Under-15 and Under-17 categories under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan.
In Under-15, Usman Naik won gold in 25 kg, Rizwaan silver and Vihaan and Numaan bronze; Rahil claimed gold in 30 kg, Athar silver, while Abaan Wani and Noor Mohd bagged bronze. Ruman Farooq won 35 kg gold, Uzain Ahmed silver, while Reyansh and Kewal Kumar secured bronze. Usmaan claimed gold in 38 kg, Mohd Abaan silver, while Sahil and Vinayak won bronze. Owais Ahmed won 40 kg gold, M. Yaseen Khan silver, while Ruder and Mohd Rohan bagged bronze. Mohd Azhar claimed 45 kg gold, Revant Katoch silver, while Rehaan Ahmed and Rasayajeet won bronze. Rehan Ahmed won 55 kg gold, Mohd Azhar silver, while Idrees and Owais Ahmed bagged bronze.
In Under-17, Rahul won 45 kg gold, Shaibjar silver and Farooq Ahmed bronze. Mayank claimed 50 kg gold, Shaniaz silver and Akram bronze. Ragav won 66 kg gold, Rahil silver, while Nazir Ahmed and Mustafa secured bronze. The bouts were officiated by Manya Chib, Mayank Kumar, Ragav, Rahul and Manya Kumari.