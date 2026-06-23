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President Droupadi Murmu Confers Padma Shri on Dr Padma Gurmet and Brij Lal Bhat

    President Droupadi Murmu on Saturday conferred the prestigious Padma Shri award on Dr. Padma Gurmet, a renowned traditional medicine practitioner from Ladakh, and Brij Lal Bhat at a ceremony held at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. ...

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Daily Excelsior
08:04 PM Jun 23, 2026 IST
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President Droupadi Murmu on Saturday conferred the prestigious Padma Shri award on Dr. Padma Gurmet, a renowned traditional medicine practitioner from Ladakh, and Brij Lal Bhat at a ceremony held at Rashtrapati Bhavan in New Delhi.

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