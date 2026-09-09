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Power shutdown

Excelsior Correspondent JAMMU, Sept 8: Chief Engineer (Distribution) JPDCL Jammu has informed that the power supply to Doda Town, Prabble, Humble, Marmat, Bhagwah, Sazan, Kastigarh and adjoining areas will remain affected on September 09 from 6 am to 2 pm....

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Daily Excelsior
04:54 AM Sep 09, 2026 IST
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Excelsior Correspondent

JAMMU, Sept 8: Chief Engineer (Distribution) JPDCL Jammu has informed that the power supply to Doda Town, Prabble, Humble, Marmat, Bhagwah, Sazan, Kastigarh and adjoining areas will remain affected on September 09 from 6 am to 2 pm.

Similarly, the power supply to Lower Seela, IRP Chowk, Sula Anji, DIET, Kambal Danga, Nawabad, Aghar Ballian, Bakkal, Sarangdhar, Fandhar, Ser Sundwan, Blada Sujandhar will remain affected on September 09, 10, 11 and 12 from 7 am to 12 noon.

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Likewise, the power supply to Bajalta and adjoining areas will remain affected on September 12 and 14 from 7 am to 12 noon.

Similarly, the power supply to Basholi, Martha, Nagrota, Saman Jandrota, Bhoond, Duggan, Chalog, Dhaggar Bani and adjoining areas will remain affected on September 12 and 13 from 7 am to 12 noon.

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