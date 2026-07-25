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Poonch: Javed Rana Meets Flood, Landslides Affected Families In Surankote

          Cabinet minister Javed Ahmed Rana today visited Dara Sangla village of Tehsil Surankote District Poonch along with MLA Surankote Choudhary Mohd Akram Lassanvi. He met with affected families to convey his condolences and said...

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Daily Excelsior
07:35 PM Jul 25, 2026 IST
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Cabinet minister Javed Ahmed Rana today visited Dara Sangla village of Tehsil Surankote District Poonch along with MLA Surankote Choudhary Mohd Akram Lassanvi. He met with affected families to convey his condolences and said government will provide all assistance to the affected families, Seven people have died in Surankote

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