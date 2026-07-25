Poonch: Javed Rana Meets Flood, Landslides Affected Families In Surankote
Cabinet minister Javed Ahmed Rana today visited Dara Sangla village of Tehsil Surankote District Poonch along with MLA Surankote Choudhary Mohd Akram Lassanvi. He met with affected families to convey his condolences and said...
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Cabinet minister Javed Ahmed Rana today visited Dara Sangla village of Tehsil Surankote District Poonch along with MLA Surankote Choudhary Mohd Akram Lassanvi. He met with affected families to convey his condolences and said government will provide all assistance to the affected families, Seven people have died in Surankote
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