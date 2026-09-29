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Home / Videos / PM Modi has Dedicated 25-Yr of Public Life To People Of India: Dr Jitendra Singh

PM Modi has Dedicated 25-Yr of Public Life To People Of India: Dr Jitendra Singh

      MOS PMO Dr Jitendra Singh said Prime Minister Narendra has dedicated 25-yr of public life to people of India. Union Minister Dr Jitendra Singh participated in the ‘Seva Sankalp Abhiyan’ at an Anganwadi Centre in Tikri-A,...

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Daily Excelsior
07:13 PM Sep 29, 2026 IST
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MOS PMO Dr Jitendra Singh said Prime Minister Narendra has dedicated 25-yr of public life to people of India. Union Minister Dr Jitendra Singh participated in the ‘Seva Sankalp Abhiyan’ at an Anganwadi Centre in Tikri-A, Udhampur, where Anganwadi and ASHA workers were felicitated for their contribution to grassroots public service

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