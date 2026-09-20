NDS organizes Dogri poetic meet

Excelsior Correspondent

JAMMU, Sept 19: Nami Dogri Sanstha (NDS) organised a mega Dogri Kavi Goshti at Kala Kendra Jammu, wherein about sixty five literary personalities of Dogri participated and thirty poets drawn from Sudha Mahadev, Dudu, Reasi, Kathua, Samba, Udhampur, Rajouri, Sunderbani , Billawar, R S Pura recited their Dogri poetry.

Capt Lalit Sharma and well known Dogri poet presided over the poetic meet. He was accompanied on the dais by Krishan Lal Sharma, recipient of Sahitya Academy award thrice; Satya Paul Gadwalia, senior poet and writer; Pangotra Mangal Dass Dogr, famous writer and Randhir Singh Raipuria a poet of masses.

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The poets who read their poetry include T R Magotra, Ajit Jaiswal, Madan Magotra , Sopaan Mohammad , M S Kamara, Sathi Salgotra, Neelam Verma, Sanjay Kapil, Neha Sharma, Sunaina Kaila, Mohinder Singh Mandawa, Chanchal Dogra, Abdul Qadir Kundria, Brij Mohan, J S Babli, Arun Banathia , Girdhari Lal Rahi, Chaman Lal Sagoch, Ramesh Rahi, P L Parihar , Ramesh Singh, Devender Mishra, Rakesh Sharma Tript, Sheikh Fiaz Duggar ki Khak, Narinder Singh Chib, C S Katal, Gopal Dass, Randhir Singh Raipuria and Capt Lalit Sharma.

Sham Pal from Sudh Mahadev and Arjun Singh Manhas presented a folk song each in their melodious voice. Veena Dogra and Yash Pal Yash, General Secretary of NDS compered the programme.

Capt Lalit Sharma stressed upon the unification of the literary fraternity so as to synergise their efforts to strengthen the Duggar society.

Prof Anupama Sharma, Patron NDS, emphasized upon the need of good and innovative music to popularise Dogri language. Advocate Dogra Harish Kaila, President NDS said that all the NDS branches will be reactivated.

Krishan Lal Sharma, Satya Paul Gadwalia, Pangotra Mangal Dass Dogra, Randhir Singh Raipuria and Raj Rishi Sharma also spoke on the occasion. Yash Pal Yash presented vote of thanks.