Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / State / NC MP, CM’s Advisor call on LG

NC MP, CM’s Advisor call on LG

Excelsior Correspondent Srinagar, Oct 25: Gurwinder Singh Oberoi, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today. Nasir Aslam Wani, Advisor to the Chief Minister, UT of Jammu Kashmir also called on Lieutenant Governor. ...

article_Author
Daily Excelsior
04:31 AM Oct 26, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
NC MP and CM’s Advisor during meeting with LG on Sunday.

Excelsior Correspondent

Srinagar, Oct 25: Gurwinder Singh Oberoi, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today.

Nasir Aslam Wani, Advisor to the Chief Minister, UT of Jammu Kashmir also called on Lieutenant Governor.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra