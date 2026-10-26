NC MP, CM’s Advisor call on LG
Excelsior Correspondent Srinagar, Oct 25: Gurwinder Singh Oberoi, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today. Nasir Aslam Wani, Advisor to the Chief Minister, UT of Jammu Kashmir also called on Lieutenant Governor. ...
Excelsior Correspondent
Srinagar, Oct 25: Gurwinder Singh Oberoi, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today.
Nasir Aslam Wani, Advisor to the Chief Minister, UT of Jammu Kashmir also called on Lieutenant Governor.
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