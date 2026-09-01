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Home / J&K Govt Orders / Mir Afroz Posted As Member J&K Special Tribunal

Mir Afroz Posted As Member J&K Special Tribunal

JAMMU, Sept 1: The Jammu and Kashmir Government has posted Mir Afroz, who was awaiting orders of adjustment in the General Administration Department, as Member, J&KT Special Tribunal, with immediate effect. See Order Copy Click Here...... ...

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Daily Excelsior
07:51 PM Sep 01, 2026 IST
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JAMMU, Sept 1: The Jammu and Kashmir Government has posted Mir Afroz, who was awaiting orders of adjustment in the General Administration Department, as Member, J&KT Special Tribunal, with immediate effect.

See Order Copy Click Here......

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