Mir Afroz Posted As Member J&K Special Tribunal
JAMMU, Sept 1: The Jammu and Kashmir Government has posted Mir Afroz, who was awaiting orders of adjustment in the General Administration Department, as Member, J&KT Special Tribunal, with immediate effect. See Order Copy Click Here...... ...
JAMMU, Sept 1: The Jammu and Kashmir Government has posted Mir Afroz, who was awaiting orders of adjustment in the General Administration Department, as Member, J&KT Special Tribunal, with immediate effect.
See Order Copy Click Here......
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