Matrimonial (19-06-2026)
MATRIMONIAL WANTED BRIDE FOR 87 BORN MAHAJAN BOY (DIVORCEE) OF VERY REPUTED BUSINESS FAMILY HIGHLY EDUCATED (BE, MBA) HAVING OWN BUSINESS IN EDUCATION SECTOR. 7780848360 DIAMOND MATRIMONIAL SERVICES WHERE TRUST MEETS TOGETHERNESS NOT JUST PROFILES… WE CONNECT FAMILIES AND VALUES...
MATRIMONIAL
WANTED BRIDE FOR 87 BORN MAHAJAN BOY (DIVORCEE) OF VERY REPUTED BUSINESS FAMILY HIGHLY EDUCATED (BE, MBA) HAVING OWN BUSINESS IN
EDUCATION SECTOR.
7780848360
DIAMOND
MATRIMONIAL SERVICES
WHERE TRUST MEETS TOGETHERNESS
NOT JUST PROFILES…
WE CONNECT FAMILIES AND VALUES
PLEASE WHATSAPP US:-9796755999
VISIT US:-JANIPUR/CHANNI HIMMAT JAMMU
EMAIL DIAMOND@031039@GMAIL.COM
*MARRIAGE ALLIANCE INVITATION*
ALLIANCE INVITED FOR A CULTURED, PROFESSIONALLY QUALIFIED BRAHMIN BOY (BORN: 1992, HEIGHT: 5'7").
EDUCATIONAL QUALIFICATION: B.TECH. & MBA
PROFESSION: EMPLOYED WITH A REPUTED PRIVATE SECTOR BANK.
SEEKING: A WELL-EDUCATED BRAHMIN GIRL (GRADUATE / ENGINEER / MBA), WORKING OR NON-WORKING, WILLING TO RELOCATE WITHIN INDIA.
GENUINE INQUIRIES ONLY, PLEASE
9727973583
MATRIMONIAL
ALLIANCE INVITED FOR A SLIM, HANDSOME KHATRI BOY, 34 YEARS. WORKING IN A TOP-TIER REPUTED MNC (CTC 18 LPA). WELL-SETTLED, CULTURED AND FAMILY-ORIENTED. LOOKING FOR A CULTURED AND FAMILY-ORIENTED GIRL.
UPPER CASTE NO BAR.
CONTACT/WHATSAPP: 9697648330
SANJEEV MARRIAGE BUREAU
FREE REGISTRATION BY PHONE
1. KHATRI BOYS, GAZETTED OFFICER, 82,85,90,95B
2. SHARMA BOYS, JUNIOR ENGINEER, GOVT, 80,88, 90, 96, 97B
3. KASHMIRI PANDIT BOYS & GIRLS, GOVT/MNC
4. SHARMA GIRLS, DELHI JOB, 89,94,97B
5. RAJPUT BOYS GOVT, 92, EXCISE INSPECTOR
6. GUPTA SHARMA, BOYS/GIRLS, DOCTORS, 88,90,93, 97B
7. RAMDASSI, MBBS, MD, (BOY 93 B) (GIRL 96 B)
8. ACHARYA, SHARMA, GIRL GOVT, 94 B
9. BAGAT BOYS, MNC JOB, 92,96 BORN, BTECH
LANE OPP LITTLE CHAMP PLAYWAY SCHOOL, NEW PLOT 9682149912, 9419187579
KAHSMIRI MARRIAGE BUREAU
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1. KASHMIRI GIRL, 96 B, M.SC, PHD.
2. KASHMIRI GIRL, MBBS, MD, DOCTOR, 96 B.
3. KASHMIRI GIRL, 2000 BORN, MBA, MOHALI JOB.
4. DIVORCE KASHMIRI PANDIT GIRL, 92 B.
5. KASHMIRI BOYS, MNC, JOB 85, 88, 91, 94 96 B.
6. KASHMIRI BOY 96 B, SUB INSPECTOR, GOVT.
7. KASHMIRI GIRL, BDS, MHA, 96 B.
8. KASHMIRI BOYS, GOVT JOB, 80, 82, 88, 91, 94, 97 B.
9. KASHMIRI GIRL, 95 B, STATE GOVT.
LANE OPP. LITTLE CHAMP PLAYWAY SCHOOL, NEW PLOT
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MATRIMONIAL
WANTED SUITABLE MATCH FOR HANDSOME VISHAWKARMA BOY 95 BORN B TECH RUNNING HIS OWN SHOWROOM OF ELECTRIC GOODS AT ROOP NAGAR HEIGHT 5' 5"
FATHER RETIRED GAZETTED OFFICER CONTACT NUMBER 94191 17914
MATRIMONIAL
WANTED SUITABLE MATCH
FOR SHARMA GIRL D.O.B - 1988
QUALIFIED
POSTGRADUATE AND B.ED PGDCA. HT 5'-3 BEAUTIFUL AND FAIR SHE BELONG NOBLE FAMILY LATE FATHER( GAZZETED OFFICER)
CONTACT - 9055161662