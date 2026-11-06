Malaysia's attorney general suspends house arrest for jailed ex-premier Najib
KUALA LUMPUR, Nov 9: Malaysia's attorney general temporary suspended the transfer of former Prime Minister Najib Razak from prison to house arrest to serve the remainder of his graft sentence at home, saying more clarification was needed. The attorney general's...
KUALA LUMPUR, Nov 9: Malaysia's attorney general temporary suspended the transfer of former Prime Minister Najib Razak from prison to house arrest to serve the remainder of his graft sentence at home, saying more clarification was needed.
The attorney general's office said in a statement Friday that Najib "would remain in prison until the legal matters are sorted out." (AP)