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Malaysia's attorney general suspends  house arrest for jailed ex-premier Najib

KUALA LUMPUR, Nov 9:  Malaysia's attorney general temporary suspended the transfer of former Prime Minister Najib Razak from prison to house arrest to serve the remainder of his graft sentence at home, saying more clarification was needed. The attorney general's...

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Daily Excelsior
05:49 PM Nov 06, 2026 IST
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KUALA LUMPUR, Nov 9:  Malaysia's attorney general temporary suspended the transfer of former Prime Minister Najib Razak from prison to house arrest to serve the remainder of his graft sentence at home, saying more clarification was needed.
The attorney general's office said in a statement Friday that Najib "would remain in prison until the legal matters are sorted out." (AP)
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