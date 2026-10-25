Land Cleared for Cricket Stadium in Hiranagar, to Be Named After Arun Jaitley: Jitendra Singh
Union Minister of State Dr Jitendra Singh said land clearance has been secured for the proposed international cricket stadium in Hiranagar, Kathua district. He said the stadium will be named after late Union Minister Arun...
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Union Minister of State Dr Jitendra Singh said land clearance has been secured for the proposed international cricket stadium in Hiranagar, Kathua district. He said the stadium will be named after late Union Minister Arun Jaitley
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