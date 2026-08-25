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Home / J&K Govt Orders / Ladakh Admin Forms State Data Governance Committee

Ladakh Admin Forms State Data Governance Committee

LEH, Aug 24: The Union Territory of Ladakh Administration has constituted the State Data Governance Committee (SDGC) to promote integrated government databases and facilitate systematic data sharing among departments. See Order Copy Click Here..... ...

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Daily Excelsior
10:49 AM Aug 25, 2026 IST
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LEH, Aug 24: The Union Territory of Ladakh Administration has constituted the State Data Governance Committee (SDGC) to promote integrated government databases and facilitate systematic data sharing among departments.

See Order Copy Click Here.....

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