Ladakh Admin Forms State Data Governance Committee
LEH, Aug 24: The Union Territory of Ladakh Administration has constituted the State Data Governance Committee (SDGC) to promote integrated government databases and facilitate systematic data sharing among departments. See Order Copy Click Here..... ...
LEH, Aug 24: The Union Territory of Ladakh Administration has constituted the State Data Governance Committee (SDGC) to promote integrated government databases and facilitate systematic data sharing among departments.
See Order Copy Click Here.....
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