Ladakh Admin Assigns Additional Charge to 7 Accounts Assistants
LEH, July 29: The Ladakh Administration has assigned additional responsibilities to seven Accounts Assistants in different departments with immediate effect until further orders as part of an administrative reshuffle. See Order Copy Click Here..... ...
LEH, July 29: The Ladakh Administration has assigned additional responsibilities to seven Accounts Assistants in different departments with immediate effect until further orders as part of an administrative reshuffle.
See Order Copy Click Here.....
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