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Home / Govt Orders / Ladakh Admin Assigns Additional Charge to 7 Accounts Assistants

Ladakh Admin Assigns Additional Charge to 7 Accounts Assistants

LEH, July 29: The Ladakh Administration has assigned additional responsibilities to seven Accounts Assistants in different departments with immediate effect until further orders as part of an administrative reshuffle. See Order Copy Click Here..... ...

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Daily Excelsior
04:01 PM Jul 29, 2026 IST
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LEH, July 29: The Ladakh Administration has assigned additional responsibilities to seven Accounts Assistants in different departments with immediate effect until further orders as part of an administrative reshuffle.

See Order Copy Click Here.....

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