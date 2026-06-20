Home About
Download Apps Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / State / Khatana, Devyani, GOC-in-C call on LG

Khatana, Devyani, GOC-in-C call on LG

Excelsior Correspondent Srinagar, June 19: Er. Gulam Ali Khatana, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today. Devyani Rana, Member of Legislative Assembly from Nagrota also called on Lieutenant Governor. Meanwhile, Lieutenant General Pratik Sharma, General...

article_Author
Daily Excelsior
04:27 AM Jun 20, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
MP Khatana and MLA Devyani meeting LG on Friday.

Excelsior Correspondent

Srinagar, June 19: Er. Gulam Ali Khatana, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today.

Devyani Rana, Member of Legislative Assembly from Nagrota also called on Lieutenant Governor.

Advertisement

Meanwhile, Lieutenant General Pratik Sharma, General Officer Commanding-in-Chief (GOC-in-C), Northern Command also called on Lieutenant Governor.

He was accompanied by Lt Gen Balbir Singh, GOC Chinar Corps; Lt Gen Rajan Sharawat, GOC 9 Corps and Lt Gen P. K. Mishra, GOC 16 Corps.

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
Advertisement Banner