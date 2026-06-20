Khatana, Devyani, GOC-in-C call on LG
Excelsior Correspondent Srinagar, June 19: Er. Gulam Ali Khatana, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today. Devyani Rana, Member of Legislative Assembly from Nagrota also called on Lieutenant Governor. Meanwhile, Lieutenant General Pratik Sharma, General...
Excelsior Correspondent
Srinagar, June 19: Er. Gulam Ali Khatana, Member of Parliament, Rajya Sabha called on Lieutenant Governor Manoj Sinha, today.
Devyani Rana, Member of Legislative Assembly from Nagrota also called on Lieutenant Governor.
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Meanwhile, Lieutenant General Pratik Sharma, General Officer Commanding-in-Chief (GOC-in-C), Northern Command also called on Lieutenant Governor.
He was accompanied by Lt Gen Balbir Singh, GOC Chinar Corps; Lt Gen Rajan Sharawat, GOC 9 Corps and Lt Gen P. K. Mishra, GOC 16 Corps.
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