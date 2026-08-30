Kashmir is as safe or unsafe for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims: Altaf Bukhari
Apni Party president Altaf Bukhari said Kashmir is as safe—or unsafe—for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims. He said Politicians must make only those promises which are achievable. ...
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Apni Party president Altaf Bukhari said Kashmir is as safe—or unsafe—for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims. He said Politicians must make only those promises which are achievable.
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