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Home / Videos / Kashmir is as safe or unsafe for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims: Altaf Bukhari

Kashmir is as safe or unsafe for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims: Altaf Bukhari

      Apni Party president Altaf Bukhari said Kashmir is as safe—or unsafe—for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims. He said Politicians must make only those promises which are achievable. ...

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Daily Excelsior
06:29 PM Aug 30, 2026 IST
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Apni Party president Altaf Bukhari said Kashmir is as safe—or unsafe—for Kashmiri Pandits as it is for Kashmiri Muslims. He said Politicians must make only those promises which are achievable.

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