JU Gets 10 Kanal Additional for Developing, Expanding Institute Of Music & Fine Arts: VC Umesh Rai
Jammu University Vice-Chancellor Umesh Rai said JU has got 10 Kanal additional land for developing and expanding Institute Of Music & Fine Arts. He said money for constructing building has been approved. VC said his endeavour...
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Jammu University Vice-Chancellor Umesh Rai said JU has got 10 Kanal additional land for developing and expanding Institute Of Music & Fine Arts. He said money for constructing building has been approved. VC said his endeavour would be to make Institute Of Music & Fine Arts into Faculty of Music & Fine Arts with specialised faculties.