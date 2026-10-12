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Home / Latest News / J&K | PDD Transfers, Assigns Additional Charges To Seven Engineers

J&K | PDD Transfers, Assigns Additional Charges To Seven Engineers

JAMMU, Oct 12: The Jammu and Kashmir Government’s Power Development Department (PDD) has ordered transfers and postings and assigned additional charges involving seven engineers in the interest of administration. ...

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Daily Excelsior
05:46 PM Oct 12, 2026 IST
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JAMMU, Oct 12: The Jammu and Kashmir Government’s Power Development Department (PDD) has ordered transfers and postings and assigned additional charges involving seven engineers in the interest of administration.

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