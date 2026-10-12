J&K | PDD Transfers, Assigns Additional Charges To Seven Engineers
JAMMU, Oct 12: The Jammu and Kashmir Government’s Power Development Department (PDD) has ordered transfers and postings and assigned additional charges involving seven engineers in the interest of administration. ...
JAMMU, Oct 12: The Jammu and Kashmir Government’s Power Development Department (PDD) has ordered transfers and postings and assigned additional charges involving seven engineers in the interest of administration.
Advertisement
Advertisement