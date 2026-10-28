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J&K Govt Orders Placement Of 4 R&B Deptt Engineers As In-Charge SEs

JAMMU, Oct 28: The Government of Jammu and Kashmir's Public Works (R&B) Department has ordered the placement of four In-charge Executive Engineers (Mechanical)—Er. Vikas Mahajan, Er. Tariq Bashir, Er. Ansar Hamid Sheikh, and Er. Reyaz Ahmad Khan—as In-charge Superintending Engineers...

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Daily Excelsior
12:36 PM Oct 28, 2026 IST
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JAMMU, Oct 28: The Government of Jammu and Kashmir's Public Works (R&B) Department has ordered the placement of four In-charge Executive Engineers (Mechanical)—Er. Vikas Mahajan, Er. Tariq Bashir, Er. Ansar Hamid Sheikh, and Er. Reyaz Ahmad Khan—as In-charge Superintending Engineers (Mechanical) in their own pay and grade with immediate effect.

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