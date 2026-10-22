J&K Govt Appoints Sushil Kesar As Executive Magistrate In Reasi
JAMMU, Oct 22: The Jammu and Kashmir government has appointed JKAS officer Sushil Kesar, Additional Deputy Commissioner, Reasi, as an Executive Magistrate and Additional District Magistrate with full powers across District Reasi. See Order Copy Click Here...... ...
JAMMU, Oct 22: The Jammu and Kashmir government has appointed JKAS officer Sushil Kesar, Additional Deputy Commissioner, Reasi, as an Executive Magistrate and Additional District Magistrate with full powers across District Reasi.
See Order Copy Click Here......
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