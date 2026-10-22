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J&K Govt Appoints Sushil Kesar As Executive Magistrate In Reasi

JAMMU, Oct 22: The Jammu and Kashmir government has appointed JKAS officer Sushil Kesar, Additional Deputy Commissioner, Reasi, as an Executive Magistrate and Additional District Magistrate with full powers across District Reasi. See Order Copy Click Here...... ...

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Daily Excelsior
07:35 PM Oct 22, 2026 IST
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JAMMU, Oct 22: The Jammu and Kashmir government has appointed JKAS officer Sushil Kesar, Additional Deputy Commissioner, Reasi, as an Executive Magistrate and Additional District Magistrate with full powers across District Reasi.

See Order Copy Click Here......

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