J&K Finance Department Assigns Addl Charge To Two Officers
JAMMU, Aug 27: The Finance Department’s Directorate General of Accounts and Treasuries has assigned additional charges to 2 officers with immediate effect. As per an order, Vagesha Gupta, Accounts Treasury Officer (ATO), District Treasury Udhampur, has been given the additional...
JAMMU, Aug 27: The Finance Department’s Directorate General of Accounts and Treasuries has assigned additional charges to 2 officers with immediate effect.
As per an order, Vagesha Gupta, Accounts Treasury Officer (ATO), District Treasury Udhampur, has been given the additional charge of Treasury Officer, Ramnagar, alongside her existing duties.
Similarly, Himayoon Majeed Mir, Accounts Officer, State Motor Garages, has been assigned the additional charge of Accounts Officer, Directorate of Skill Development, in addition to his existing responsibilities.
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