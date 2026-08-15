Heritage School shines in Skating C’ship

Excelsior Sports Correspondent

JAMMU, Aug 14: Students of Heritage School delivered an impressive performance at the 4th Ranking Roller Skating Championship.

The Heritage contingent won an impressive 53 medals—25 Gold, 13 Silver and 15 Bronze—across various events.

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In Loose Bearing, Lakshiv Sharma won a consolation medal, while Manridh Singh and Vaibhavi Mahajan won Gold, and Kashvi Rajput secured Silver. In Jonex Quads, Jaisvi Kaur Sarkaria won Bronze. In Quad/Inline Speed, Adyansh Verma won two Gold medals, Aarav Thakur two Silver and Mivaan one Bronze.

In Roller Hockey Tiny Tots, Jaisvi Kaur Sarkaria, Prehaan Tripathi and Aadriti Sharma won Gold. In Cadet Boys, Gold medals went to Agastya Shivpuri, Bhumik Singh Salathia and Sidharth Singh; Silver to Abheek Digra, Adhrit Suri and Yashaasvin Singh Reen; and Bronze to Kiaan Charak, Adhyansh Abrol, Siaan Gorka, Prehaan Tripathi and Tej Pratap Saigal.

In Cadet Girls, Prashasti Sharma, Kamaakshi Mahajan, Neyonika Slathia, Tvisha Sharma, Aadriti Sharma and Veeha Sharma won Gold. Sub-Junior Boys saw Vihaan Sharma win Gold and Samarthya Singh Silver.

In Cadet Mix, Gold medals went to Agastya Shivpuri, Prehaan Tripathi, Kiaan Charak, Siaan Gorka, Veeha Sharma, Aadriti Sharma and Prashasti Sharma; Silver to Abheek Digra, Yashaasvin Singh Reen and Aujasvi Bral; and Bronze to Neyonika Slathia, Tvisha Sharma, Kamaakshi Mahajan, Bhumik Singh Salathia, Tej Pratap Saigal, Adhyansh Abrol and Sidharth Singh. In Sub-Junior Mix, Navdeep Kour, Kumar Vanishree N Verma and Vihaan Sharma won Gold, while Samarthya Singh secured Silver.