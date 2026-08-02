Ganderbal: Cloudburst Triggers Flash Flood In Safapora
A cloudburst triggered flash floods in Kohistan Colony, Safapora in Ganderbal district, inundating several residential houses and disrupting normal life in the area. According to officials, the sudden cloudburst led to a rapid surge of floodwaters, leaving multiple houses...
A cloudburst triggered flash floods in Kohistan Colony, Safapora in Ganderbal district, inundating several residential houses and disrupting normal life in the area. According to officials, the sudden cloudburst led to a rapid surge of floodwaters, leaving multiple houses submerged and causing panic among residents.
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