First Capacity Building Programme In Glaciology Established In Kashmir : Dr Jitendra Singh
MoS PMO Dr Jitendra Singh said country’s first Capacity Building Programme In Glaciology has been established In Kashmir. He said in his address at the “All India Sustainable Mountain Development Summit” at Srinagar. ...
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MoS PMO Dr Jitendra Singh said country’s first Capacity Building Programme In Glaciology has been established In Kashmir. He said in his address at the “All India Sustainable Mountain Development Summit” at Srinagar.
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