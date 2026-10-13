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First Capacity Building Programme In Glaciology Established In Kashmir : Dr Jitendra Singh

      MoS PMO Dr Jitendra Singh said country’s first Capacity Building Programme In Glaciology has been established In Kashmir. He said in his address  at the “All India Sustainable Mountain Development Summit” at Srinagar. ...

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Daily Excelsior
06:34 PM Oct 13, 2026 IST
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MoS PMO Dr Jitendra Singh said country’s first Capacity Building Programme In Glaciology has been established In Kashmir. He said in his address  at the “All India Sustainable Mountain Development Summit” at Srinagar.

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