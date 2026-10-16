Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / International / Fifteen drones destroyed by air defenses - Moscow Mayor Sobyanin

Fifteen drones destroyed by air defenses - Moscow Mayor Sobyanin

MOSCOW, Oct 16: Russian air defenses have destroyed 15 unmanned aerial vehicles flying toward Moscow, Mayor Sergey Sobyanin said. "Fifteen drones have been destroyed by the Defense Ministry's air defense systems," Sobyanin wrote on Max. He said emergency service specialists...

article_Author
Daily Excelsior
11:37 AM Oct 16, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

MOSCOW, Oct 16: Russian air defenses have destroyed 15 unmanned aerial vehicles flying toward Moscow, Mayor Sergey Sobyanin said.

"Fifteen drones have been destroyed by the Defense Ministry's air defense systems," Sobyanin wrote on Max.

He said emergency service specialists are working at the site where the debris fell.

Advertisement

Earlier on Friday, Sobyanin reported that Russian air defenses had shot down 42 drones flying toward Moscow.

(UNI)

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra