Fifteen drones destroyed by air defenses - Moscow Mayor Sobyanin
MOSCOW, Oct 16: Russian air defenses have destroyed 15 unmanned aerial vehicles flying toward Moscow, Mayor Sergey Sobyanin said. "Fifteen drones have been destroyed by the Defense Ministry's air defense systems," Sobyanin wrote on Max. He said emergency service specialists...
MOSCOW, Oct 16: Russian air defenses have destroyed 15 unmanned aerial vehicles flying toward Moscow, Mayor Sergey Sobyanin said.
"Fifteen drones have been destroyed by the Defense Ministry's air defense systems," Sobyanin wrote on Max.
He said emergency service specialists are working at the site where the debris fell.
Advertisement
Earlier on Friday, Sobyanin reported that Russian air defenses had shot down 42 drones flying toward Moscow.
(UNI)
Advertisement