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Home / J&K Govt Orders / Er Sanjeev Gupta Given Charge Of Chief Engineer ERA

Er Sanjeev Gupta Given Charge Of Chief Engineer ERA

JAMMU, Sept 10: The J&K Government on Tuesday placed Superintending Engineer Sanjeev Kumar Gupta as In-charge Chief Engineer (Civil), J&K Economic Reconstruction Authority (ERA), with immediate effect. Consequently, Ashok Khokar, who was holding the charge, has been transferred and posted...

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Daily Excelsior
11:38 AM Sep 10, 2026 IST
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JAMMU, Sept 10: The J&K Government on Tuesday placed Superintending Engineer Sanjeev Kumar Gupta as In-charge Chief Engineer (Civil), J&K Economic Reconstruction Authority (ERA), with immediate effect.

Consequently, Ashok Khokar, who was holding the charge, has been transferred and posted as In-charge Chief Engineer, Public Works (R&B) Department, Zone Chenab, against an available vacancy.

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