Er Sanjeev Gupta Given Charge Of Chief Engineer ERA
JAMMU, Sept 10: The J&K Government on Tuesday placed Superintending Engineer Sanjeev Kumar Gupta as In-charge Chief Engineer (Civil), J&K Economic Reconstruction Authority (ERA), with immediate effect. Consequently, Ashok Khokar, who was holding the charge, has been transferred and posted...
JAMMU, Sept 10: The J&K Government on Tuesday placed Superintending Engineer Sanjeev Kumar Gupta as In-charge Chief Engineer (Civil), J&K Economic Reconstruction Authority (ERA), with immediate effect.
Consequently, Ashok Khokar, who was holding the charge, has been transferred and posted as In-charge Chief Engineer, Public Works (R&B) Department, Zone Chenab, against an available vacancy.
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