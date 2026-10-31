EMPLOYMENT (31-10-2026)
REQUIRED COUNSELOR (FEMALE ONLY) COMPUTER KNOWLEDGE BSL VISA CONSULTANTS PH: 9858502520, 9419135520 EMAIL ID:-ASHUTOSHJMU2@GMAIL.COM FULL-TIME MAID REQUIRED FULL-TIME MAID FOR HOUSEHOLD WORK AND COOKING. AGE SHOULD BE LESS THAN 35 YEARS. LOCATION IS TRIKUTA NAGAR. CONTACT:- 7006501922 HIRING INFLUENCER ON...
REQUIRED
COUNSELOR
(FEMALE ONLY)
COMPUTER KNOWLEDGE
BSL VISA CONSULTANTS
PH: 9858502520, 9419135520
EMAIL ID:-ASHUTOSHJMU2@GMAIL.COM
FULL-TIME MAID
REQUIRED FULL-TIME MAID FOR HOUSEHOLD WORK AND COOKING. AGE SHOULD BE LESS THAN 35 YEARS. LOCATION IS TRIKUTA NAGAR.
CONTACT:- 7006501922
HIRING
INFLUENCER ON SALARY
02 MALE
02 FEMALE
1 HAVING KNOWLEDGE OF VIDEO RECORDING & EDITING
2 HAVING KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA
M/S BHUSHAN RADIOS
9682390105
CON TIMING 1 TO 6 PM
JOB VACANCIES
J.D. NIDHIVAN ORGANIC FARMS, VIJAYPUR, SAMBA,
INVITES APPLICATIONS FOR WORKER-CUM-SUPERVISOR (1), WORKERS (3) AND MALI (2).
ATTRACTIVE MONTHLY SALARIES.
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY IMMEDIATELY.
CONTACT: 9419211574.
REQUIRED
ACCOUNTS ASST.
FULL TIME/PART TIME
TALLY/BUSY
FRESHER/EXPERIENCED (2 YRS)
SALARY AS PER EXPERIENCE
SEND YOUR RESUME
AUDIT011963@GMAIL.COM
SITUATION VACANT
REQUIRED
COOK AND KITCHEN STAFF
FOR A NEWLY OPENED
RESTAURANT AT VIJAYPUR.
INTERESTED CANDIDATES
MAY CONTACT:
MOB.: 9149681655
NURSING CAREER OPPORTUNITY
REQUIRED: NURSES (MALE & FEMALE)
DIGISWASTH HEALTH CARE SOLUTION IS INVITING APPLICATIONS FROM QUALIFIED AND DEDICATED NURSING PROFESSIONALS TO JOIN A LEADING HEALTHCARE SOLUTION PROVIDER IN JAMMU & KASHMIR.
ELIGIBILITY CRITERIA:
• QUALIFICATION: ANM / GNM / B.SC. NURSING
• BOTH MALE AND FEMALE CANDIDATES ARE WELCOME TO APPLY.
• FRESHERS ARE ALSO ENCOURAGED TO APPLY.
APPLY NOW!
INTERESTED CANDIDATES CAN SHARE THEIR UPDATED RESUMES AT: EMAIL: SUPPORT@DIGISWASTH.COM
COMPUTER
OPERATOR (F)- 3 NOS.
TELECALLER (F)- 2 NOS.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR 9469128011