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EMPLOYMENT (31-10-2026)

REQUIRED COUNSELOR (FEMALE ONLY) COMPUTER KNOWLEDGE BSL VISA CONSULTANTS PH: 9858502520, 9419135520 EMAIL ID:-ASHUTOSHJMU2@GMAIL.COM FULL-TIME MAID REQUIRED FULL-TIME MAID FOR HOUSEHOLD WORK AND COOKING. AGE SHOULD BE LESS THAN 35 YEARS. LOCATION IS TRIKUTA NAGAR. CONTACT:- 7006501922 HIRING INFLUENCER ON...

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Daily Excelsior
11:28 AM Oct 31, 2026 IST
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REQUIRED

COUNSELOR

(FEMALE ONLY)

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COMPUTER KNOWLEDGE

BSL VISA CONSULTANTS

PH: 9858502520, 9419135520

EMAIL ID:-ASHUTOSHJMU2@GMAIL.COM

FULL-TIME MAID

REQUIRED FULL-TIME MAID FOR HOUSEHOLD WORK AND COOKING. AGE SHOULD BE LESS THAN 35 YEARS. LOCATION IS TRIKUTA NAGAR.

CONTACT:- 7006501922

HIRING

INFLUENCER ON SALARY

02 MALE

02 FEMALE

1 HAVING KNOWLEDGE OF VIDEO RECORDING & EDITING

2 HAVING KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA

M/S BHUSHAN RADIOS

9682390105

CON TIMING 1 TO 6 PM

JOB VACANCIES

J.D. NIDHIVAN ORGANIC FARMS, VIJAYPUR, SAMBA,

INVITES APPLICATIONS FOR WORKER-CUM-SUPERVISOR (1), WORKERS (3) AND MALI (2).

ATTRACTIVE MONTHLY SALARIES.

INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY IMMEDIATELY.

CONTACT: 9419211574.

REQUIRED

ACCOUNTS ASST.

FULL TIME/PART TIME

TALLY/BUSY

FRESHER/EXPERIENCED (2 YRS)

SALARY AS PER EXPERIENCE

SEND YOUR RESUME

AUDIT011963@GMAIL.COM

SITUATION VACANT

REQUIRED

COOK AND KITCHEN STAFF

FOR A NEWLY OPENED

RESTAURANT AT VIJAYPUR.

INTERESTED CANDIDATES

MAY CONTACT:

MOB.: 9149681655

NURSING CAREER OPPORTUNITY

REQUIRED: NURSES (MALE & FEMALE)

DIGISWASTH HEALTH CARE SOLUTION IS INVITING APPLICATIONS FROM QUALIFIED AND DEDICATED NURSING PROFESSIONALS TO JOIN A LEADING HEALTHCARE SOLUTION PROVIDER IN JAMMU & KASHMIR.

ELIGIBILITY CRITERIA:

• QUALIFICATION: ANM / GNM / B.SC. NURSING

• BOTH MALE AND FEMALE CANDIDATES ARE WELCOME TO APPLY.

• FRESHERS ARE ALSO ENCOURAGED TO APPLY.

APPLY NOW!

INTERESTED CANDIDATES CAN SHARE THEIR UPDATED RESUMES AT: EMAIL: SUPPORT@DIGISWASTH.COM

COMPUTER

OPERATOR (F)- 3 NOS.

TELECALLER (F)- 2 NOS.

PLZ. SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

OR 9469128011

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