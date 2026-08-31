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EMPLOYMENT (31-08-2026)

WE ARE HIRING! DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM. AVAILABLE POSITIONS: * SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY. * AREA SALES MANAGER (ASM) -...

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Daily Excelsior
10:59 AM Aug 31, 2026 IST
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WE ARE HIRING!

DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM.

AVAILABLE POSITIONS:

Advertisement

* SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS

FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY.

* AREA SALES MANAGER (ASM) - 2 POSITIONS

MINIMUM 5 YEARS OF RELEVANT EXPERIENCE REQUIRED.

* ACCOUNT ASSISTANT - 1 POSITION

* EXECUTIVE ASSISTANT (EA) - 1 POSITION

WE ARE LOOKING FOR ENTHUSIASTIC AND SKILLED INDIVIDUALS WHO ARE READY TO GROW WITH OUR ORGANIZATION.

ADDRESS: NEAR PILLAR NO. 31, DAVINDER IRON & STEEL CO.

CONTACT NO.: 9086000300 CALLING TIME: 10:00 AM TO 7:00 PM

INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SHARE THEIR UPDATED RESUME. JOIN OUR TEAM AND BUILD YOUR CAREER WITH DAVINDER IRON & STEEL CO.!

WALK-IN INTERVIEWS

SACHDEVA NETRALAYA

AN NABH ACCREDITED EYE HOSPITAL

WE ARE HIRING

1. DOCTOR

*QUALIFICATION: BDS (BACHELOR OF DENTAL SURGERY)/ BAMS (BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY)

* SUITABLE CANDIDATES WITH RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED.

2. HOSPITAL ADMINISTRATOR

* QUALIFICATION: MHA (MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION) PREFERRED

* CANDIDATES WITH RELEVANT HOSPITAL ADMINISTRATION EXPERIENCE PREFERRED.

3. PATIENT CARE COORDINATOR

* MUST BE FLUENT IN ENGLISH & HINDI

* GOOD COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS PREFERRED.

INTERVIEW DATE

01ST SEPTEMBER 2026 (TUESDAY) TIME: 5:00 PM

LOCATION: 3 B EXT, GANDHI NAGAR, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180004

FOR ENQUIRIES

0191-2430029 | 94191-18324

INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO APPEAR FOR THE INTERVIEW WITH THEIR UPDATED CV.

STAFF REQUIRED FOR HALLMARKING CENTER

WE ARE HIRING STAFF FOR JAMMU ASSAYING & HALLMARKING CENTER.

JOB DETAILS

ASSAY MASTER

MINIMUM QUALIFICATION: B.SC. CHEMISTRY

RECEPTIONIST

BILLING & COMPUTER KNOWLEDGE

LOCATION: 51, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU

CONTACT: LANDLINE: 0191-2520000

MOBILE: 9086660666

JOB ADVERTISEMENT :

SALES STAFF NEEDED

COMPANY NAME: AMAR TEXTILE

LOCATION : MAIN BAZAR, BISHNAH

JOB DETAILS :

* POSITION : SALES EXECUTIVE (MALE/FEMALE)

* SALARY RANGE : RS 6,000-RS 8,000 PER MONTH

* JOB TIMINGS : 10:00 AM TO 8:00 PM

INTERVIEW DETAILS:

INTERVIEW TIMINGS : 11:00 AM TO 1:00 PM

CONTACT NUMBER : 7889855620

NEW ADARSH SHIKSHA NIKETAN

HIGH SCHOOL

183-A GANDHI NAGAR, JAMMU

(REQUIRED TEACHERS)

B.SC/M.SC B. ED

(NON MEDICAL)

B.A B.ED

NURSERY TRAINED

CONTACT NO.

9149916596, 7051398129

URGENT NEED

WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL

HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION

F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.

BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)

ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)

GENERAL MANAGER

THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT

TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315

REQUIRED COOK

WE ARE CURRENTLY SEEKING EXPERIENCED INDIAN AND CHINESE CULINARY PROFESSIONALS TO JOIN OUR CAFE TEAM. CANDIDATES SHOULD POSSESS 6-10 YEARS OF COOKING EXPERIENCE. THE SALARY FOR THESE POSITIONS RANGES FROM 12,000 TO 18,000. INTERESTED INDIVIDUALS ARE ENCOURAGED TO CONTACT US AT 9419192121.

PARADISE CAFE SARWAL CHOWK JAMMU

WANTED

DOMESTIC HELPER/ MAID FOR HYDERABAD

REQUIRED FOR COOKING AND HOUSEHOLD CLEANLINESS FOR KASHMIRI FAMILY OF 3 IN HYDERABAD.THE GIRL/LADY SHOULD BE RESPONSIBLE AND TRUSTWORTHY TO STAY WITH FAMILY.

CONTACT : 9032889999

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