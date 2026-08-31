EMPLOYMENT (31-08-2026)
WE ARE HIRING! DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM. AVAILABLE POSITIONS: * SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY. * AREA SALES MANAGER (ASM) -...
WE ARE HIRING!
DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM.
AVAILABLE POSITIONS:
* SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS
FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY.
* AREA SALES MANAGER (ASM) - 2 POSITIONS
MINIMUM 5 YEARS OF RELEVANT EXPERIENCE REQUIRED.
* ACCOUNT ASSISTANT - 1 POSITION
* EXECUTIVE ASSISTANT (EA) - 1 POSITION
WE ARE LOOKING FOR ENTHUSIASTIC AND SKILLED INDIVIDUALS WHO ARE READY TO GROW WITH OUR ORGANIZATION.
ADDRESS: NEAR PILLAR NO. 31, DAVINDER IRON & STEEL CO.
CONTACT NO.: 9086000300 CALLING TIME: 10:00 AM TO 7:00 PM
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SHARE THEIR UPDATED RESUME. JOIN OUR TEAM AND BUILD YOUR CAREER WITH DAVINDER IRON & STEEL CO.!
WALK-IN INTERVIEWS
SACHDEVA NETRALAYA
AN NABH ACCREDITED EYE HOSPITAL
WE ARE HIRING
1. DOCTOR
*QUALIFICATION: BDS (BACHELOR OF DENTAL SURGERY)/ BAMS (BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY)
* SUITABLE CANDIDATES WITH RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED.
2. HOSPITAL ADMINISTRATOR
* QUALIFICATION: MHA (MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION) PREFERRED
* CANDIDATES WITH RELEVANT HOSPITAL ADMINISTRATION EXPERIENCE PREFERRED.
3. PATIENT CARE COORDINATOR
* MUST BE FLUENT IN ENGLISH & HINDI
* GOOD COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS PREFERRED.
INTERVIEW DATE
01ST SEPTEMBER 2026 (TUESDAY) TIME: 5:00 PM
LOCATION: 3 B EXT, GANDHI NAGAR, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180004
FOR ENQUIRIES
0191-2430029 | 94191-18324
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO APPEAR FOR THE INTERVIEW WITH THEIR UPDATED CV.
STAFF REQUIRED FOR HALLMARKING CENTER
WE ARE HIRING STAFF FOR JAMMU ASSAYING & HALLMARKING CENTER.
JOB DETAILS
ASSAY MASTER
MINIMUM QUALIFICATION: B.SC. CHEMISTRY
RECEPTIONIST
BILLING & COMPUTER KNOWLEDGE
LOCATION: 51, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU
CONTACT: LANDLINE: 0191-2520000
MOBILE: 9086660666
JOB ADVERTISEMENT :
SALES STAFF NEEDED
COMPANY NAME: AMAR TEXTILE
LOCATION : MAIN BAZAR, BISHNAH
JOB DETAILS :
* POSITION : SALES EXECUTIVE (MALE/FEMALE)
* SALARY RANGE : RS 6,000-RS 8,000 PER MONTH
* JOB TIMINGS : 10:00 AM TO 8:00 PM
INTERVIEW DETAILS:
INTERVIEW TIMINGS : 11:00 AM TO 1:00 PM
CONTACT NUMBER : 7889855620
NEW ADARSH SHIKSHA NIKETAN
HIGH SCHOOL
183-A GANDHI NAGAR, JAMMU
(REQUIRED TEACHERS)
B.SC/M.SC B. ED
(NON MEDICAL)
B.A B.ED
NURSERY TRAINED
CONTACT NO.
9149916596, 7051398129
URGENT NEED
WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL
HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION
F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.
BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)
ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)
GENERAL MANAGER
THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT
TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315
REQUIRED COOK
WE ARE CURRENTLY SEEKING EXPERIENCED INDIAN AND CHINESE CULINARY PROFESSIONALS TO JOIN OUR CAFE TEAM. CANDIDATES SHOULD POSSESS 6-10 YEARS OF COOKING EXPERIENCE. THE SALARY FOR THESE POSITIONS RANGES FROM 12,000 TO 18,000. INTERESTED INDIVIDUALS ARE ENCOURAGED TO CONTACT US AT 9419192121.
PARADISE CAFE SARWAL CHOWK JAMMU
WANTED
DOMESTIC HELPER/ MAID FOR HYDERABAD
REQUIRED FOR COOKING AND HOUSEHOLD CLEANLINESS FOR KASHMIRI FAMILY OF 3 IN HYDERABAD.THE GIRL/LADY SHOULD BE RESPONSIBLE AND TRUSTWORTHY TO STAY WITH FAMILY.
CONTACT : 9032889999