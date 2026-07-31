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EMPLOYMENT (31-07-2026)

JOB VACANCY - SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN SUITS, SAREES, GOWNS, LEHENGAS ETC - OFFICE CO-ORDINATOR/ASSISTANT FEMALE- EXPERIENCE MIN. 2-3 YEARS & GOOD EXCEL SKILLS - HELPER (MALE) - COMPUTER OPERATOR (MALE) FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY (M)...

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Daily Excelsior
11:00 AM Jul 31, 2026 IST
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JOB VACANCY

- SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN SUITS, SAREES, GOWNS, LEHENGAS ETC

- OFFICE CO-ORDINATOR/ASSISTANT FEMALE- EXPERIENCE MIN. 2-3 YEARS & GOOD EXCEL SKILLS

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- HELPER (MALE)

- COMPUTER OPERATOR (MALE)

FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY

(M) 7006915916

URGENTLY REQUIRED*

*BILLING Ç ACCTS- 2 NO.*

( SALARY+PF+ALLOW.)

GRADUATES WITH CONVEYANCE

NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR PREF.

WALK-IN WITH RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP.

NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU 9419177785/ 9419153300

URGENTLY REQUIRED

IMTESH BHAT CONTRACTORS & ENGINEERS

1. SITE SUPERVISOR - 2 NO.

(HAVING OWN TWO WHEELER)

2. COMPUTER OPERATOR - 1 NO.

(HAVING KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL)

SALARY NEGOTIABLE

PREFERED AREA :-

ROOP NAGAR JAMMU

OR NEAR BY AREAS

CONTACT NO. 9796629599, 7006446765

" ARYA GIRL'S HIGH SCHOOL"

TANGE WALI GALI, KACHI CHAWNI, JAMMU

1. TEACHER'S REQUIRED

QUALIFICATIONS : (BSC- NON MEDICAL, BA )

2. COMPUTER TEACHER FOR OFFICE WORK

CONTACT NO: 7006620554

EMAIL: HIGHSCHOOLARYAGIRLS@GMAIL.COM

COMP. OPERATOR (F)

QUALIFICATION:

MINIMUM GRADUATION

MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD

COMMUNICATION SKILLS

MINIMUM EXPERIENCE 2 YEARS

EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM

URGENTLY HIRING OF MARKETING EXECUTIVE AT MARBLE MARKET.

GOOD COMMUNICATION SKILLS AND EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED

MUST HAVE DRIVING LICENSE AND OWN VEHICLE.

CONTACT US:. 9797263329, 9878202829

REQUIRED

TELECALLER/FRANCHISE COUNSELLOR (F)

ONLY EXPERIENCED

CANDIDATES CAN APPLY.

PLZ. SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

KIDZEE & MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, VIJAYPUR REQUIRES:

* ACADEMIC INCHARGE (FEMALE)

* KINDERGARTEN TEACHERS - 2 (FEMALE)

* PRIMARY TEACHERS (CLASSES 1ST TO 6TH)

* SAFAI KARAMCHARI

* AAYA

PICK & DROP FACILITY AVAILABLE

CONTACT: 9796733777, 7889636533

SEND RESUME: KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM

JP WORLD SCHOOL

CAMPUS: NH 1A, BYPASS, CHANNI

HIMMAT, JAMMU

URGENT REQUIREMENT

TRAINED GRADUATE TEACHER

ENGLISH

POST GRADUATION WITH B.ED/M.ED FROM

A RECOGNISED UNIVERSITY. SHOULD HAVE MINIMUM 5-3 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOLS.

INTERESTED CANDIDATES SHOULD EMAIL AT:

PRINCIPAL.JPWORLDSCHOOL@GMAIL.COM

CONTACT US +916005180976, +918899771060

FRESH FRUIT VENDOR REQUIRED

WE ARE LOOKING FOR AN EXPERIENCED AND HARDWORKING FRESH FRUIT VENDOR.

REQUIREMENTS:

* EXPERIENCE IN HANDLING FRESH FRUITS

* KNOWLEDGE OF FRUIT QUALITY AND GRADING

* HONEST, RESPONSIBLE, AND HARDWORKING

SALARY: NEGOTIABLE (BASED ON EXPERIENCE)

CONTACT: 9796601200

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