EMPLOYMENT (31-07-2026)
JOB VACANCY - SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN SUITS, SAREES, GOWNS, LEHENGAS ETC - OFFICE CO-ORDINATOR/ASSISTANT FEMALE- EXPERIENCE MIN. 2-3 YEARS & GOOD EXCEL SKILLS - HELPER (MALE) - COMPUTER OPERATOR (MALE) FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY (M)...
JOB VACANCY
- SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN SUITS, SAREES, GOWNS, LEHENGAS ETC
- OFFICE CO-ORDINATOR/ASSISTANT FEMALE- EXPERIENCE MIN. 2-3 YEARS & GOOD EXCEL SKILLS
- HELPER (MALE)
- COMPUTER OPERATOR (MALE)
FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY
(M) 7006915916
URGENTLY REQUIRED*
*BILLING Ç ACCTS- 2 NO.*
( SALARY+PF+ALLOW.)
GRADUATES WITH CONVEYANCE
NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR PREF.
WALK-IN WITH RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP.
NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU 9419177785/ 9419153300
URGENTLY REQUIRED
IMTESH BHAT CONTRACTORS & ENGINEERS
1. SITE SUPERVISOR - 2 NO.
(HAVING OWN TWO WHEELER)
2. COMPUTER OPERATOR - 1 NO.
(HAVING KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL)
SALARY NEGOTIABLE
PREFERED AREA :-
ROOP NAGAR JAMMU
OR NEAR BY AREAS
CONTACT NO. 9796629599, 7006446765
" ARYA GIRL'S HIGH SCHOOL"
TANGE WALI GALI, KACHI CHAWNI, JAMMU
1. TEACHER'S REQUIRED
QUALIFICATIONS : (BSC- NON MEDICAL, BA )
2. COMPUTER TEACHER FOR OFFICE WORK
CONTACT NO: 7006620554
EMAIL: HIGHSCHOOLARYAGIRLS@GMAIL.COM
COMP. OPERATOR (F)
QUALIFICATION:
MINIMUM GRADUATION
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD
COMMUNICATION SKILLS
MINIMUM EXPERIENCE 2 YEARS
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
URGENTLY HIRING OF MARKETING EXECUTIVE AT MARBLE MARKET.
GOOD COMMUNICATION SKILLS AND EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED
MUST HAVE DRIVING LICENSE AND OWN VEHICLE.
CONTACT US:. 9797263329, 9878202829
REQUIRED
TELECALLER/FRANCHISE COUNSELLOR (F)
ONLY EXPERIENCED
CANDIDATES CAN APPLY.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
KIDZEE & MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, VIJAYPUR REQUIRES:
* ACADEMIC INCHARGE (FEMALE)
* KINDERGARTEN TEACHERS - 2 (FEMALE)
* PRIMARY TEACHERS (CLASSES 1ST TO 6TH)
* SAFAI KARAMCHARI
* AAYA
PICK & DROP FACILITY AVAILABLE
CONTACT: 9796733777, 7889636533
SEND RESUME: KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
JP WORLD SCHOOL
CAMPUS: NH 1A, BYPASS, CHANNI
HIMMAT, JAMMU
URGENT REQUIREMENT
TRAINED GRADUATE TEACHER
ENGLISH
POST GRADUATION WITH B.ED/M.ED FROM
A RECOGNISED UNIVERSITY. SHOULD HAVE MINIMUM 5-3 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOLS.
INTERESTED CANDIDATES SHOULD EMAIL AT:
PRINCIPAL.JPWORLDSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT US +916005180976, +918899771060
FRESH FRUIT VENDOR REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR AN EXPERIENCED AND HARDWORKING FRESH FRUIT VENDOR.
REQUIREMENTS:
* EXPERIENCE IN HANDLING FRESH FRUITS
* KNOWLEDGE OF FRUIT QUALITY AND GRADING
* HONEST, RESPONSIBLE, AND HARDWORKING
SALARY: NEGOTIABLE (BASED ON EXPERIENCE)
CONTACT: 9796601200