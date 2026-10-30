EMPLOYMENT (30-10-2026)
NEED OFFICE BOY WE NEED OFFICE BOY WHO HAS PASSED 10TH CLASS AT OUR OFFICE/SHOP AT WARE HOUSE/NEHRU MARKET. SALARY NEGOTIABLE CONTACT: 9103148151, 9419124218 REQUIRED CREAET MEDIA REQUIRES CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS IN JAMMU (HYBRID WORK MODE): JUNIOR MOTION...
NEED OFFICE BOY
WE NEED OFFICE BOY WHO HAS PASSED 10TH CLASS AT OUR OFFICE/SHOP AT WARE HOUSE/NEHRU MARKET.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9103148151, 9419124218
REQUIRED
CREAET MEDIA REQUIRES CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS IN JAMMU (HYBRID WORK MODE): JUNIOR MOTION DESIGNER (AFTER EFFECTS), JUNIOR VIDEO EDITOR (DAVINCI RESOLVE & PREMIERE PRO), AND JUNIOR GRAPHIC DESIGNER (PHOTOSHOP, FIGMA & GENERATIVE AI).
INTERESTED CANDIDATES CAN WHATSAPP THEIR RESUME & PORTFOLIO TO
+91 9018771122 OR EMAIL: AKHIL@CREAET.STUDIO
INDIRA PUBLIC SCHOOL JANIPUR
URGENTLY REQUIRED
1. GENERAL LINE TEACHER (B.SC. B.ED, COMPUTER KNOWING).
CONTACT: IMMEDIATELY WITH RESUME FROM 10 AM TO 12 NOON.
PRINCIPAL
EMAIL: INDIRAPUBLICSCHOOL@YAHOO.COM
7889919654, 7780947705
COMPUTER
OPERATOR (F)- 3 NOS.
TELECALLER (F)- 2 NOS.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR 9469128011
REQUIRED
1. OFFICE BOY
• 1 VACANCY
2. TELECALLERS — 5 VACANCIES
• MINIMUM 2 YEARS OF EXPERIENCE IN THE LOAN DEPARTMENT IS REQUIRED.
• GOOD COMMUNICATION SKILLS PREFERRED.
3. COUNSELLORS — 4 VACANCIES
• GOOD COMMUNICATION AND CONVINCING SKILLS.
• RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED.
JOB LOCATION: 11/B SHASTRI NAGAR JAMMU
CONTACT NUMBER: 9055542020
INTERESTED CANDIDATES CAN APPLY NOW!
BE A PART OF OUR PROFESSIONAL TEAM AND GROW WITH US!
STAFF REQUIRED - B CAFÉ
B CAFÉ, LOCATED AT TALATALLO PETROL PUMP, INVITES APPLICATIONS FROM TRAINED AND EXPERIENCED CAFÉ
STAFF (MALE/FEMALE).
CANDIDATES MUST HAVE PRIOR WORK EXPERIENCE IN REPUTED COFFEE SHOPS OR CAFÉS.
INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT NO.: 94191 15321
BETWEEN 10 AM TO 4 PM
REQUIRED
A LEADING PHARMACEUTICAL COMPANY REQUIRES DYNAMIC AND SELF - MOTIVATED MALE CANDIDATE.
HAVING PRIOR SALES EXPERIENCE IN SELLING GENERIC PHARMA PRODUCTS ALONG WITH THE KNOWN DISTRIBUTOR NETWORK.CANDIDATE SHOULD POSSESS THEIR OWN 2 WHEELER.
SALARY WILL BE NEGOTIABLE & OTHER THAN THAT TA/DA/OTHER BENEFITS WILL BE PROVIDED TO THE DESERVING CANDIDATE.
CONTACT US ON 9419294653
WANTED
HELPER CUM SALESMAN
FOR PETROL PUMP AT KATRA
FOOD & ACCOMODATION
INCLUDED.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 7006946047, 9086587420
REQUIRED
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
FOR SECURITY COMPANY
WHATSAPP RESUME ON BELOW NUMBER
9419116013, 7006239305, 7006619640
MAIL:
SALES.SSSECURITYSERVICES@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED A WELL EDUCATED COMPUTER OPERATOR IN A EARTHMOVING HEAVY MACHINE SPARE PARTS OFFICE IN NARWAL JAMMU
KINDLY CONTACT ON EMERGENT BASIS.
CONTACT: 9815818550, 6280482826