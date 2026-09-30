EMPLOYMENT (30-09-2026)
INVESTOR REQUIRED FUTURISTIC BUSINESS HIGH GROWTH ATTRACTIVE RETURNS CALL 9419160465 DON'T MISS IT JOB VACANCY COMPUTER OPERATOR MINIMUM GRADUATION BASIC COMPUTER KNOWLEDGE IS REQUIRED PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE OPERATIONS SALARY: RS 16,000/-...
INVESTOR
REQUIRED
FUTURISTIC BUSINESS
HIGH GROWTH
ATTRACTIVE RETURNS
CALL 9419160465
DON'T MISS IT
JOB VACANCY
COMPUTER OPERATOR
MINIMUM GRADUATION
BASIC COMPUTER KNOWLEDGE IS REQUIRED
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE OPERATIONS
SALARY: RS 16,000/- PER MONTH
LOCATION: PURMANDAL MORH
TIMING: 10:00 AM - 7:00PM
CONTACT: 9541302353
BAL BHARTI PUBLIC HIGH SCHOOL
CHANNI HIMMAT JAMMU
MOB.: 9419192748
TEACHER REQUIRED
COMPUTER TEACHER (BCA/MCA)
APPLICATIONS SHOULD REACH THE ABOVE ADDRESS OR EMAIL:- BBPHS84@GMAIL.COM
ONLY THE SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR AN INTERVIEW
REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD
WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937
ONLY WHATSAPP &
NO CALLS
JOB VACANCY
CAMBRIDGE MONTESSORI JUNIOR PRESCHOOL
SECTOR-EXTENSION D, SAINIK COLONY,
JAMMU - 180011
(NEAR HERITAGE SCHOOL)
WE ARE LOOKING FOR
TEACHING STAFF
HELPER / SUPPORT STAFF
WALK-IN INTERVIEW
2ND OCTOBER 2026
10:00 AM - 12:00 PM
FOR DETAILS / CONTACT: 7051335222
JOB VACANCY
LOADING INCHARGE
MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE
RESPONSIBLE FOR SUPERVISING LABOUR
RESPONSIBLE FOR MANAGING VEHICLE LOADING
CANDIDATES FROM PURMANDAL SIDE WILL BE PREFERRED
SALARY: RS 16,000/-
LOCATION: PURMANDAL MORH
TIMING: 10:00 AM - 7:00 PM
CONTACT: 9541862353
MATHS TEACHER REQUIRED
AT TUTORIAL, NEAR POLICE LINE GATE, CHANNI RAMA CLASSES 5TH TO 10TH
TIMING: 3.30 PM TO
6.00 PM
CONTACT: 7889594067
VACANCY 01
SALARY NEGOTIABLE
TIMING - PART TIME / FULL TIME
ADDRESS - NEAR ASIA HOTEL, GANDHI NAGAR, JAMMU 180004
96821-76186,
98589-81249
SHUBHRA RANJAN IAS JAMMU CENTRE
REQUIREMENT:
1) ACADEMIC COUNSELOR FEMALE (CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF COMPETITIVE EXAMINATION LIKE KAS /IAS)
2) RECEPTIONIST (FEMALE)
3) GRAPHIC DESIGNER (MALE/ FEMALE)
4) OFFICE BOY
CONTACT - 8082048324
WE'RE HIRING!
GNM NURSE
SACHDEVA NETRALAYA, JAMMU
SACHDEVA NETRALAYA IS LOOKING FOR A DEDICATED AND COMPASSIONATE GNM NURSE TO JOIN OUR HEALTHCARE TEAM.
ELIGIBILITY
* GNM QUALIFICATION
* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
* GOOD COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS
* PATIENT-CARE ORIENTED
* FRESHER & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
LOCATION: SACHDEVA NETRALAYA, 3 B EXTENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU (NEAR VALMIKI CHOWK).
CONTACT: 94191 18324
JOIN US IN PROVIDING QUALITY EYE CARE WITH COMPASSION.
INTERVIEW DATE: 30/09/26 INTERVIEW TIMINGS: 5:00 PM
INTERVIEW LOCATION: SACHDEVA NETRALAYA, 3 B EXTENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU (NEAR VALMIKI CHOWK)
APPLY NOW
URGENT REQUIRED
1. INSTRUMENTATION ENGS (M)
B.E. INSTRUMENTATION/ELECTRONICS, 4-8 YRS EXP.
2. STORE OFFICER (M)
GRADUATE, 3-5 YRS, EXP & ERP
3. PURCHASE MANAGER (M)
AT LEAST 10 YRS EXP IN INDUSTRY
4. HR OFFICER/RECRUITER (M/F) FOR MNC
MBA, 2-5 YRS EXP.
5. MIS COORDINATOR/TELECALLER/TEAM LEADER
SYNERGY CONSULTANTS
GANDHI NAGAR, JMU (M) 9419310971
DUBAI JOB VACANCIES AVAILABLE
BLUE COLLAR & WHITE COLLAR JOBS
MULTIPLE JOB CATEGORIES
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JOB ASSISTANCE & GUIDANCE
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GULFTALENT26@GMAIL.COM
ENQUIRIES: +971 554145691 | +91 9070049163
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LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL
MODEL TOWN, DIGIANA, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
ENGLISH TEACHER - M.A. ENGLISH / MASTER'S
NURSERY TEACHER - GRADUATE
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT US AT:
ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM
9018145313 | 7006177452
REQUIRED
SALES MANAGER
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JOCKEY EXCLUSIVE SHOWROOM
GANDHI NAGAR, JAMMU
MOB: 98153 64499
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