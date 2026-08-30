EMPLOYMENT (30-08-2026)
WE ARE HIRING! DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM. AVAILABLE POSITIONS: * SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY. * AREA SALES MANAGER (ASM) -...
WE ARE HIRING!
DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM.
AVAILABLE POSITIONS:
* SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS
FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY.
* AREA SALES MANAGER (ASM) - 2 POSITIONS
MINIMUM 5 YEARS OF RELEVANT EXPERIENCE REQUIRED.
* ACCOUNT ASSISTANT - 1 POSITION
* EXECUTIVE ASSISTANT (EA) - 1 POSITION
WE ARE LOOKING FOR ENTHUSIASTIC AND SKILLED INDIVIDUALS WHO ARE READY TO GROW WITH OUR ORGANIZATION.
ADDRESS: NEAR PILLAR NO. 31, DAVINDER IRON & STEEL CO.
CONTACT NO.: 9086000300 CALLING TIME: 10:00 AM TO 7:00 PM
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SHARE THEIR UPDATED RESUME. JOIN OUR TEAM AND BUILD YOUR CAREER WITH DAVINDER IRON & STEEL CO.!
JOB OPPORTUNITY
SRA FOOD & BEVERAGES PVT. LTD.
WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND EXPERIENCED PROFESSIONALS TO JOIN OUR TEAM.
1. FMCG EXPERIENCED SALES OFFICER
LOCATION: [ JAMMU ]
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME OR CONTACT US AT 9086686965
EMAIL: SALESKILTER@GMAIL.COM
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED DISTRIBUTOR SALES MAN, FOR SALE & MARKETING
SALES MAN 2 NO.
DRIVER 1NO.
GOOD SALARY PLUS INCENTIVE
ADDRESS BABLIANA ROAD GANGYAL JAMMU
MOBILE NO: 7006622063
7006652013
REQUIRED
GIRLS CANDIDATE
FOR OFFICE
QUALIFICATION : 10+2 MINIMUM
PROFILE : TELLE CALLER
COMPUTER KNOWLEDGE MUST.
MOB. 8717012356, 7006673417
TRIKUTA PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, KATRA
VACANCY NOTICE
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF ADMINISTRATOR.
INTERESTED AND ELIGIBLE
CANDIDATES MAY CONTACT:
ADDRESS: NEAR FOREST OFFICE, COUNTER NO. 2, KATRA
MOB: 9419165299
SHRIRAM GROUP OF COMPANIES
OFFERING JOB OPPORTUNITY
ONLY FOR FEMALE CANDIDATES
05 POSTS - SALES DEPARTMENT
SALARY - UPTO 20K MONTHLY+
INCENTIVE+ WEEKLY CASH BONUS
CONT: 8082053384/ 9086528745
PILLAR NO. 56 TOPH SHERKHANIAN JAMMU
APPOINTMENTS
TWO ACCOUNTANTS ARE REQUIRED WHO CAN FILE GST & INCOME TAX RETURNS.
REQUESTED PERSON SHALL APPLY AT BELOW MENTIONED ADDRESS
T.S. PATHANIA (ADVOCATE)
204, IIND FLOOR, SOUTH BLOCK, A-2
RAIL HEAD COMPLEX, BAHU PLAZA, JAMMU
MOBILE: 94191-98386
URGENT POSITION FOR GEM AND E-TENDERING
ONE MARKETING EXECUTIVE FOR CIVIL AND ELECTRICAL ITEMS
ONE SUPERVISOR FOR CIVIL WORK AND ELECTRICAL WORK
ONE COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK
ATLEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD
ONE OFFICE BOY
FOR M/S GANPATI ENTERPRISES
HIGH COURT CHOWK JANIPUR,JAMMU
SALARY NEGOTIABLE
WHAT'SAPP URS RESUME :-6005627575
SANT HARE RAM DASS
PUBLIC SCHOOL, JAMMU
WEBSITE: WWW.SHRDPUBLICSCHOOL.COM
AFFILIATED TO CBSE CODE: 730100
STAFF REQUIRED MOB NO. 9796249459
PRT OR PPRT TEACHER (8K TO 12K) (B.ED OR EQUIVALENT)
TGT TEACHER (SST & ENGLISH AS PER CBSE NORMS)
ADMINISTRATOR (20K TO 30K) RETIRED ADMINISTRATOR FROM CBSE SCHOOL
IT ASSISTANT (10K TO 15K) BCA/O/A-LEVEL DIPLOMA HOLDER
TRANSPORT INCHARGE (10K TO 12K) (RELEVANT EXPERIENCE)
SANSKRIT TEACHER (15K TO 18K) B.ED OR EQUIVALENT AS PER CBSE NORMS
COMPUTER TEACHER (15K TO 20K) BCA/MCA +B.ED
SEND YOUR UPDATED CV WITH A RECENT PHOTOGRAPH TO:
SHRDPSMANDALMGT@GMAIL.COM
WITHIN 4 DAYS OF THIS ADVERTISEMENT
VACANCY
SALESMAN REQUIRED
FOR FURNISHING SHOP
AT VIKAS NAGAR, SARWAL
SALARY NEGOTIABLE
AS PER CANDIDATE
CONTACT: 9796447501
STAFF REQUIRED
NEW BOUTIQUE OPENING SHORTLY - GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED: TAILOR BOYS/GIRLS &
SOCIAL MEDIA HANDLING STAFF
EXPERIENCED/SKILLED CANDIDATES PREFERRED.
SALARY: AS PER CAPABILITY & EXPERIENCE
SALARY WILL BE DISCUSSED AFTER
MEETING. 9797419899
CONTACT AFTER 11 A.M
REQUIRED
WE REQUIRE THE FOLLOWING STAFF
FOR OUR 2-WHEELER SPARE PARTS STOCKIST.
3 PICKER & PACKER: FOR STOCK PICKING, PACKING & DISPATCH WORK.
DRIVER: FOR LOCAL DELIVERY & SHOP WORK,
AT 2-WHEELER SPARE PARTS STOCKIST NARWAL NEAR PASSPORT OFFICE, JAMMU
M: 9086056200
VACANCY
SALES PERSON REQUIRED
FOR MODULAR KITCHEN, TILES & SANITARY SHOWROOM
* PRESENTABLE PERSONALITY
* MINIMUM 1 YEAR SALES EXPERIENCE
SITE SURVEYOR REQUIRED:
- PRESENTABLE PERSONALITY
- GOOD SPEAKING SKILLS
ACCOUNTANT REQUIRED
* MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN TALLY PRIME
TRIKUTA AGENCIES
OPP PILLAR-74, AKHNOOR ROAD, PALOURA
PH- 9906355511; 9419109960
VACAANCY
VACANCY FOR FEMALE DOCTOR - MBBS, BAMS, BHMS AND NURSING STAFF FEMALE ANM, GNM, BSC (NURSING), LAB TECHNICIAN FOR CLINIC AT JAMMU
SALARY NEGOTIABLE,
EXPERIENCED AND FRESHERS CAN CALL OR SEND DETAILS AT
+91-9888553768 +91-9888850155
REQUIRED
POSITION: MALE SALESMAN
EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEAR REQUIRED
SALARY: RS 10,000 TO RS 15,000
INTERVIEW TIMING: 12 PM TO 2 PM (NOTE SAYS "12 TO 2 PM")
LOCATION: AMAR SONS, PARTAB GARH, MOHALLA
MOBILE NO. 7780886129
REQUIRED
(TELECOMMUNICATION & BANKING)
COLLECTION AGENCY
(ONLY FOR JAMMU CITY)
1, TELLECALLERS (GIRLS) 5
2, COMPUTER OPERATOR 2
3, COLLECTION FIELD EXECUTIVES 3
(SALARY + INCENTIVE)
ADDRESS 1:- SEC.9 TRIKUTA NAGAR JAMMU NR POLICE STATION PH. 7889859686, 7006659008.
ADDRESS 2:- SEC.2 CHANNI HIMMAT JAMMU NR VERMANI SHOWROOM
PH. 9622345015 ,7006283684
INTERVIEW TIMING: -
MONDAY TO FRIDAY (10AM TO 1 PM)
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED
FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
REQUIRED
FEMALE FULL TIME HOUSEHELP TO STAY IN SERVANT QUARTER IS REQUIRED @SECTOR G H.NO. 275, NEAR RAMLILA CHOWK SAINIK COLONY
INTERESTED PL CONTACT @9419272603 OR PERSONALLY
URGENTLY VACANCY REQUIREMENT FOR SPECIAL EDUCATOR
COMMAND HOSPITAL, UDHAMPUR (THROUGH M/S KOMAL SECURITY SERVICE) INVITES APPLICATIONS FOR 01 CONTRACTUAL POST.
SALARY: RS 30,000/- (NEGOTIABLE). CANDIDATES WITH A B ED IN SPECIAL EDUCATION IN THE FIELD OF MENTAL RETARDATION OR DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION OR RELEVANT EXPERIENCE MAY APPLY.
SEND YOUR CV TO KOMALPSERVICE@GMAIL.COM OR CONTACT 94191-11353,0191-4052747
FULL TIME
REQUIRED EXPERIENCED FEMALE DOMESTIC HELPER
FOR HOUSEHOLD WORK.
GOOD SALARY OFFERED. INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT: 9906371384
ADDRESS: PRITAM NAGAR, DOKH PALOURA
URGENTLY REQUIRED FOR NGO:
DOCUMENTATION AND COMMUNICATION OFFICER -1
SALARY - 20000+
QUALIFICATION: MUST HAVE VERY GOOD COMMAND OF ENGLISH (WRITING AND VERBAL, RELEVANT EXPERIENCE WITH COMMAND IN SOCIAL MEDIA, MS OFFICE, DESIGN SKILLS E.G CANVA ETC.
SEND YOUR COMPLETE BIODATA ON :
31-08-2026 JKSPYM1@GMAIL.COM
REQUIRED COUNSELOR
FOR CLINIC
8899904181
WE ARE HIRING!
MALE SALESMAN
FOOTWEAR STORE
EXPERIENCE:
MUST HAVE EXPERIENCE IN FOOTWEAR INDUSTRY.
LOCATIONS:
CHANNI / GANDHI NAGAR / VIJAYPUR
CONTACT: 7006161860, 8716088999
STAFF REQUIRED FOR HALLMARKING CENTER
WE ARE HIRING STAFF FOR JAMMU ASSAYING & HALLMARKING CENTER.
JOB DETAILS
ASSAY MASTER
MINIMUM QUALIFICATION: B.SC. CHEMISTRY
RECEPTIONIST
BILLING & COMPUTER KNOWLEDGE
LOCATION: 51, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU
CONTACT: LANDLINE: 0191-2520000
MOBILE: 9086660666