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EMPLOYMENT (30-08-2026)

WE ARE HIRING! DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM. AVAILABLE POSITIONS: * SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY. * AREA SALES MANAGER (ASM) -...

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Daily Excelsior
10:56 AM Aug 30, 2026 IST
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WE ARE HIRING!

DAVINDER IRON & STEEL CO. IS LOOKING FOR TALENTED, MOTIVATED, AND DEDICATED PROFESSIONALS TO JOIN OUR GROWING TEAM.

AVAILABLE POSITIONS:

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* SALES EXECUTIVE - 2 POSITIONS

FRESHERS ARE WELCOME TO APPLY.

* AREA SALES MANAGER (ASM) - 2 POSITIONS

MINIMUM 5 YEARS OF RELEVANT EXPERIENCE REQUIRED.

* ACCOUNT ASSISTANT - 1 POSITION

* EXECUTIVE ASSISTANT (EA) - 1 POSITION

WE ARE LOOKING FOR ENTHUSIASTIC AND SKILLED INDIVIDUALS WHO ARE READY TO GROW WITH OUR ORGANIZATION.

ADDRESS: NEAR PILLAR NO. 31, DAVINDER IRON & STEEL CO.

CONTACT NO.: 9086000300 CALLING TIME: 10:00 AM TO 7:00 PM

INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SHARE THEIR UPDATED RESUME. JOIN OUR TEAM AND BUILD YOUR CAREER WITH DAVINDER IRON & STEEL CO.!

JOB OPPORTUNITY

SRA FOOD & BEVERAGES PVT. LTD.

WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND EXPERIENCED PROFESSIONALS TO JOIN OUR TEAM.

1. FMCG EXPERIENCED SALES OFFICER

LOCATION: [ JAMMU ]

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME OR CONTACT US AT 9086686965

EMAIL: SALESKILTER@GMAIL.COM

REQUIRED

URGENTLY REQUIRED DISTRIBUTOR SALES MAN, FOR SALE & MARKETING

SALES MAN 2 NO.

DRIVER 1NO.

GOOD SALARY PLUS INCENTIVE

ADDRESS BABLIANA ROAD GANGYAL JAMMU

MOBILE NO: 7006622063

7006652013

REQUIRED

GIRLS CANDIDATE

FOR OFFICE

QUALIFICATION : 10+2 MINIMUM

PROFILE : TELLE CALLER

COMPUTER KNOWLEDGE MUST.

MOB. 8717012356, 7006673417

TRIKUTA PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, KATRA

VACANCY NOTICE

APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF ADMINISTRATOR.

INTERESTED AND ELIGIBLE

CANDIDATES MAY CONTACT:

ADDRESS: NEAR FOREST OFFICE, COUNTER NO. 2, KATRA

MOB: 9419165299

SHRIRAM GROUP OF COMPANIES

OFFERING JOB OPPORTUNITY

ONLY FOR FEMALE CANDIDATES

05 POSTS - SALES DEPARTMENT

SALARY - UPTO 20K MONTHLY+

INCENTIVE+ WEEKLY CASH BONUS

CONT: 8082053384/ 9086528745

PILLAR NO. 56 TOPH SHERKHANIAN JAMMU

APPOINTMENTS

TWO ACCOUNTANTS ARE REQUIRED WHO CAN FILE GST & INCOME TAX RETURNS.

REQUESTED PERSON SHALL APPLY AT BELOW MENTIONED ADDRESS

T.S. PATHANIA (ADVOCATE)

204, IIND FLOOR, SOUTH BLOCK, A-2

RAIL HEAD COMPLEX, BAHU PLAZA, JAMMU

MOBILE: 94191-98386

URGENT POSITION FOR GEM AND E-TENDERING

ONE MARKETING EXECUTIVE FOR CIVIL AND ELECTRICAL ITEMS

ONE SUPERVISOR FOR CIVIL WORK AND ELECTRICAL WORK

ONE COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK

ATLEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD

ONE OFFICE BOY

FOR M/S GANPATI ENTERPRISES

HIGH COURT CHOWK JANIPUR,JAMMU

SALARY NEGOTIABLE

WHAT'SAPP URS RESUME :-6005627575

SANT HARE RAM DASS

PUBLIC SCHOOL, JAMMU

WEBSITE: WWW.SHRDPUBLICSCHOOL.COM

AFFILIATED TO CBSE CODE: 730100

STAFF REQUIRED MOB NO. 9796249459

PRT OR PPRT TEACHER (8K TO 12K) (B.ED OR EQUIVALENT)

TGT TEACHER (SST & ENGLISH AS PER CBSE NORMS)

ADMINISTRATOR (20K TO 30K) RETIRED ADMINISTRATOR FROM CBSE SCHOOL

IT ASSISTANT (10K TO 15K) BCA/O/A-LEVEL DIPLOMA HOLDER

TRANSPORT INCHARGE (10K TO 12K) (RELEVANT EXPERIENCE)

SANSKRIT TEACHER (15K TO 18K) B.ED OR EQUIVALENT AS PER CBSE NORMS

COMPUTER TEACHER (15K TO 20K) BCA/MCA +B.ED

SEND YOUR UPDATED CV WITH A RECENT PHOTOGRAPH TO:

SHRDPSMANDALMGT@GMAIL.COM

WITHIN 4 DAYS OF THIS ADVERTISEMENT

VACANCY

SALESMAN REQUIRED

FOR FURNISHING SHOP

AT VIKAS NAGAR, SARWAL

SALARY NEGOTIABLE

AS PER CANDIDATE

CONTACT: 9796447501

STAFF REQUIRED

NEW BOUTIQUE OPENING SHORTLY - GANDHI NAGAR, JAMMU

REQUIRED: TAILOR BOYS/GIRLS &

SOCIAL MEDIA HANDLING STAFF

EXPERIENCED/SKILLED CANDIDATES PREFERRED.

SALARY: AS PER CAPABILITY & EXPERIENCE

SALARY WILL BE DISCUSSED AFTER

MEETING. 9797419899

CONTACT AFTER 11 A.M

REQUIRED

WE REQUIRE THE FOLLOWING STAFF

FOR OUR 2-WHEELER SPARE PARTS STOCKIST.

3 PICKER & PACKER: FOR STOCK PICKING, PACKING & DISPATCH WORK.

DRIVER: FOR LOCAL DELIVERY & SHOP WORK,

AT 2-WHEELER SPARE PARTS STOCKIST NARWAL NEAR PASSPORT OFFICE, JAMMU

M: 9086056200

VACANCY

SALES PERSON REQUIRED

FOR MODULAR KITCHEN, TILES & SANITARY SHOWROOM

* PRESENTABLE PERSONALITY

* MINIMUM 1 YEAR SALES EXPERIENCE

SITE SURVEYOR REQUIRED:

- PRESENTABLE PERSONALITY

- GOOD SPEAKING SKILLS

ACCOUNTANT REQUIRED

* MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN TALLY PRIME

TRIKUTA AGENCIES

OPP PILLAR-74, AKHNOOR ROAD, PALOURA

PH- 9906355511; 9419109960

VACAANCY

VACANCY FOR FEMALE DOCTOR - MBBS, BAMS, BHMS AND NURSING STAFF FEMALE ANM, GNM, BSC (NURSING), LAB TECHNICIAN FOR CLINIC AT JAMMU

SALARY NEGOTIABLE,

EXPERIENCED AND FRESHERS CAN CALL OR SEND DETAILS AT

+91-9888553768 +91-9888850155

REQUIRED

POSITION: MALE SALESMAN

EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEAR REQUIRED

SALARY: RS 10,000 TO RS 15,000

INTERVIEW TIMING: 12 PM TO 2 PM (NOTE SAYS "12 TO 2 PM")

LOCATION: AMAR SONS, PARTAB GARH, MOHALLA

MOBILE NO. 7780886129

REQUIRED

(TELECOMMUNICATION & BANKING)

COLLECTION AGENCY

(ONLY FOR JAMMU CITY)

1, TELLECALLERS (GIRLS) 5

2, COMPUTER OPERATOR 2

3, COLLECTION FIELD EXECUTIVES 3

(SALARY + INCENTIVE)

ADDRESS 1:- SEC.9 TRIKUTA NAGAR JAMMU NR POLICE STATION PH. 7889859686, 7006659008.

ADDRESS 2:- SEC.2 CHANNI HIMMAT JAMMU NR VERMANI SHOWROOM

PH. 9622345015 ,7006283684

INTERVIEW TIMING: -

MONDAY TO FRIDAY (10AM TO 1 PM)

REQUIRED

HINDI TEACHER REQUIRED

FOR CLASS 1ST TO 10TH

AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

REQUIRED

FEMALE FULL TIME HOUSEHELP TO STAY IN SERVANT QUARTER IS REQUIRED @SECTOR G H.NO. 275, NEAR RAMLILA CHOWK SAINIK COLONY

INTERESTED PL CONTACT @9419272603 OR PERSONALLY

URGENTLY VACANCY REQUIREMENT FOR SPECIAL EDUCATOR

COMMAND HOSPITAL, UDHAMPUR (THROUGH M/S KOMAL SECURITY SERVICE) INVITES APPLICATIONS FOR 01 CONTRACTUAL POST.

SALARY: RS 30,000/- (NEGOTIABLE). CANDIDATES WITH A B ED IN SPECIAL EDUCATION IN THE FIELD OF MENTAL RETARDATION OR DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION OR RELEVANT EXPERIENCE MAY APPLY.

SEND YOUR CV TO KOMALPSERVICE@GMAIL.COM OR CONTACT 94191-11353,0191-4052747

FULL TIME

REQUIRED EXPERIENCED FEMALE DOMESTIC HELPER

FOR HOUSEHOLD WORK.

GOOD SALARY OFFERED. INTERESTED CANDIDATES MAY

CONTACT: 9906371384

ADDRESS: PRITAM NAGAR, DOKH PALOURA

URGENTLY REQUIRED FOR NGO:

DOCUMENTATION AND COMMUNICATION OFFICER -1

SALARY - 20000+

QUALIFICATION: MUST HAVE VERY GOOD COMMAND OF ENGLISH (WRITING AND VERBAL, RELEVANT EXPERIENCE WITH COMMAND IN SOCIAL MEDIA, MS OFFICE, DESIGN SKILLS E.G CANVA ETC.

SEND YOUR COMPLETE BIODATA ON :

31-08-2026 JKSPYM1@GMAIL.COM

REQUIRED COUNSELOR

FOR CLINIC

8899904181

WE ARE HIRING!

MALE SALESMAN

FOOTWEAR STORE

EXPERIENCE:

MUST HAVE EXPERIENCE IN FOOTWEAR INDUSTRY.

LOCATIONS:

CHANNI / GANDHI NAGAR / VIJAYPUR

CONTACT: 7006161860, 8716088999

STAFF REQUIRED FOR HALLMARKING CENTER

WE ARE HIRING STAFF FOR JAMMU ASSAYING & HALLMARKING CENTER.

JOB DETAILS

ASSAY MASTER

MINIMUM QUALIFICATION: B.SC. CHEMISTRY

RECEPTIONIST

BILLING & COMPUTER KNOWLEDGE

LOCATION: 51, LAKHDATTA BAZAAR, JAMMU

CONTACT: LANDLINE: 0191-2520000

MOBILE: 9086660666

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