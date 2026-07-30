EMPLOYMENT (30-07-2026)
DRIVER REQUIRED DRIVER REQUIRED AT BAHU PLAZA, JAMMU. DRIVER SHOULD BE TRAINED. NEARBY PERSON WILL BE PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE.TIMING 10.30 AM TO 6.30 PM. INTERESTED CANDIDATES CONTACT US AT 8491052327 VISHWA BHARATI WOMEN'S WELFARE INSTITUTION RECRUITMENT OF PRINCIPALS 1. ...
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED AT BAHU PLAZA, JAMMU. DRIVER SHOULD BE TRAINED. NEARBY PERSON WILL BE PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE.TIMING 10.30 AM TO 6.30 PM.
INTERESTED CANDIDATES
CONTACT US AT 8491052327
VISHWA BHARATI WOMEN'S WELFARE INSTITUTION
RECRUITMENT OF PRINCIPALS
1. APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF PRINCIPALS AT VISHWA BHARTI HIGHER SECONDARY SCHOOL, AKALPUR MORH JAMMU AND VISHWA BHARTI HIGHER SECONDARY SCHOOL, KRALYAR RAINAWARI, SRINAGAR.
2. FOR DETAILS REGARDING AGE, QUALIFICATION. EXPERIENCE, APPLICATION FORM AND METHOD OF APPLYING KINDLY VISIT SCHOOL WEBSITE.
HTTPS://WWW.VBPSJAMMU.COM/JOBS.ASPX
SECRETARY
SACHDEVA NETRALAYA
THE FIRST NABH ACCREDITED EYE HOSPITAL
WE ARE HIRING
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
PATIENT CARE COORDINATOR
ELIGIBILITY: FLUENT IN SPEAKING HINDI AND ENGLISH.
ACCOUNTANT
MARKETING PERSONNEL: MUST BE ABLE TO RIDE A TWO-WHEELER
HOSPITAL ADDRESS
SACHDEVA NETRALAYA
3B EXTENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU, JAMMU & KASHMIR
INTERVIEW DATE & TIMINGS
31ST JULY, 2026; 4 PM TO 5 PM
CONTACT: 0191-2430029, 94191-18324
URGENT REQUIRED
BARIBRAHMANA, SAMBA, KATHUA,JAMMU.
1.QUALITY MANAGER, PRODUCTION MANAGER,
STORE MANAGER, SUPERVISIOR, GERNERAL MANAGER, ACCOUTANT.
2.SALES CONSULTANT, SERVICE ADVISOR,
CRM,CRE,SPARE PART MANAGER, SRM, MIS.EXECITIVE.
3.ACCOUTANT,COMPUTER OPERATOR,GEM PORTAL, TECHNICAL SUPPORT.
4.TELLE CALLER, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN, COUNSELLOR.
5. DRIVER, SECURTY GUARD, OFFICE/PACKAGING BOY.
6.DIPLOMA/DEGREE.MEC,ELE,FITTER,BSC,MSC,B.PHARMA.
ADDRESS: 628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR, GANDHINAGER NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO.9149840451,7051690963
JOB OPPORTUNITY FOR RETIRED INDIVIDUALS
WHY YOU'LL LOVE WORKING WITH US:
* FLEXIBLE HOURS TO FIT YOUR SCHEDULE
* FRIENDLY, SUPPORTIVE WORK ENVIRONMENT
* OPPORTUNITIES TO LEARN NEW SKILLS AND STAY ENGAGED
* A CHANCE TO MENTOR AND SHARE YOUR EXPERTISE
APPLY NOW!
DON'T LET RETIREMENT STOP YOU FROM DOING WHAT YOU LOVE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE CONTACT :
SENIOR MANAGER
MR TANVEER SINGH, PH NO 8716816133
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES
NAME OF POSTS: POSTS 1
1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU)
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 30/07/2026, & 31/07/2026.
INTERVIEW TIME 9:00 AM TO 10:00 AM
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES
SHANKER INDUSTRIES-LANE NO 24, NEAR MASJID GREATER KAILASH, JAMMU
9906044364
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
WE ARE HIRING !
A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP AT BC ROAD JAMMU REQUIRES
SALES EXECUTIVE -4
DIGITAL MARKETING ADVISIOR - 2
WASHER - 3
TO APPLY SUBMIT YOUR RESUME AT
EMAIL-TVS@RADIANCEMOBILITY.COM
OR CALL US AT 9018306609/7051012121
ONE PORTAL UNLIMTED OPPORTUNITIES
MY BHARAT RECRUITMENT POTAL
EK PLATFORM, YUVAON KE LIYE- DESH KE LIYE
RECRUITMENT-2026
1. OFFICE ADMIN (F) 2. FIELD COLLECTION EXECUTIVE (M)
* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE * OWN 2-WHEELER COMPULSORY.
GOOD COMMUNICATION SKILLS, 3.MARKETING EXECUTIVE (M)
* OWN 2-WHEELER COMPULSORY.
ELIGIBILITY: GRADUATION I POST GRADUATION
EXPERIENCED & FRESHERS ARE ALSO WELCOME TO APPLY
APPLY NOW
E MAIL: MYBHARATRECRUITMENTPOTAL@GMAIL.COM
CONTACT/WHATSAPP: +919878333565 /+91 9797923565
INVESTOR
REQUIRED
*FUTURISTIC BUSINESS
*HIGH GROWTH
*ATTRACTIVE RETURNS
CALL 9419160465
DON'T MISS IT
NEW RAINBOW PUBLIC HIGH SCHOOL
BATHINDI MORH, JAMMU
STAFF REQUIRED
WELL QUALIFIED TEACHERS REQUIRED FOR THE FOLLOWING POSTS-
1. ENGLISH- BA MA/B.ED (HIGHER CLASSES)
2. MATHS- B.SC/M.SC/M.COM, B.ED.
3. PHYSICAL TEACHER- (HIGHER CLASSES)
CONTACT ALONGWITH YOUR RESUME WITHIN 3 DAYS
PRINCIPAL
9419134065
7086005599
REQUIRED
REQUIRED FULL TIME ELECTRICIAN
WHATSAPP NAME AND DETAILS AT
9103968203
NEW BLOOMING BUDS PUBLIC SCHOOL
HAKKAL, JAMMU CANTT
NEAR SITA GRAND RESORTS
REQUIRED STAFF
MATHS TEACHER- 4TH TO 10TH CLASSES
SCIENCE TEACHER- 4TH TO 10TH CLASSES
INTERVIEWS ON 1ST OF AUGUST 2026
AT 9 AM TO 1 PM
CONTACT :
9419135465, 7006436750
Advertisement