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EMPLOYMENT (30-06-2026)

REQUIREMENT MANAGER CUM CASHIER AT RESTAURANT HAVING A EXPERIENCE OF ATLEAST SIX MONTHS. MOBILE NO.: 70063-44394 88032-42891 WANTED REQUIRED YOUNG SALESMAN FOR SALE OF PAPER NAPKINS N DISPOSABLE MATERIAL EXPERIENCE MEN PREFERRED. SALARY 10000 PLUS INCENTIVE. 7006616577 “JOB FOR MALE...

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Daily Excelsior
11:17 AM Jun 30, 2026 IST
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REQUIREMENT

MANAGER CUM CASHIER AT RESTAURANT HAVING A EXPERIENCE OF ATLEAST SIX MONTHS.

MOBILE NO.: 70063-44394

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88032-42891

WANTED

REQUIRED YOUNG SALESMAN FOR SALE OF PAPER NAPKINS N DISPOSABLE MATERIAL

EXPERIENCE MEN PREFERRED.

SALARY 10000 PLUS

INCENTIVE.

7006616577

“JOB FOR MALE ONLY’’

" FOR THE ALL WORKS "

1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .

2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .

3. GRADUATE PREFERRED .

4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .

GOLE PULI ,T.T, JAMMU

CALL@8899124041

SALESBOY/SALESGIRL IS REQUIRED FOR GIFT SHOP

(TIMING-9AM TO 8PM)

&

ONE EXPERIENCED BOY FOR CAR WASH IS REQUIRED AT KABIR NAGAR POONCH HOUSE TALAB TILLO JAMMU

SALARY -

RS 8000 TO 10000(PER MONTH)

CONTACT- 9086521240

REQUIRED STAFF FOR

JAMMU YATRI BHAWAN TRUST

ONE YOGA-CUM-MEDITATION INSTRUCTOR FOR HARIDWAR OFFICE, MINIMUM FIVE YEAR EXPERIENCE.

ONE I.T. PROFESSIONAL FOR JAMMU/HARIDWAR OFFICE, MINIMUM FIVE YEAR EXPERIENCE.

ONE PART-TIME ACCOUNTANT FOR JAMMU, MINIMUM FIVE YEAR EXPERIENCE.

SALARY NEGOTIABLE.

RESUME SENT ON OUR EMAIL

JAMMUYATRIBHAWANHO@GMAIL.COM

SO AS TO REACH US BY 8TH JULY, 2026

UPTO 6 P.M.

MANUFACTURING COMPANY AT PHASE-I, SAMBA REQUIRES: CHEMIST

EXPERIENCE: MINIMUM 5 YRS

M.SC/ B.SC. (CHEM)/ B.TECH. (CHEMICAL ENGINEERING)

CANDIDATES SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF CHEMICAL ANALYSIS, QUALITY CONTROL, LABORATORY TESTING, EXPERIENCE IN THE FMCG INDUSTRY WILL BE PREFERRED.

EMAIL: JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM

REQUIRED STAFF

CEMENT C AND F AT BARI BRAHMNA.

1. STORE KEEPER COMPUTER KNOWING.

2. COMPUTER OPERATOR.

EXCEL KNOWING.

LOCAL PERFRENCE.

SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT NO. 9055757204

REQUIRED DRIVER

WHATSAPP YOUR CV

AT 8716812937

STRICTLY WHATSAPP;

NO CALLS

WE ARE HIRING!

REQUIRED: HOUSEWIFE ,RETIRED

M FUND DISTRIBUTORS,

WORKING WOMEN, FEMALE STUDENTS

POSITIONS AVAILABLE:

FULL-TIME,PART-TIME,

WORK FROM HOME

FIXED SALARY: RS 10,000

INTERVIEW TIMING: 11:30 AM - 5:30 PM

LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU

CONTACT: 7889785817

FEMALE TUTOR REQUIRED

FOR 6TH TO 10TH CLASSES

STATE BOARD

ALL SUBJECTS (PRIORITY MATHS AND SCIENCE)

SALARY 7000/ PER MONTH.

RECEPTIONIST REQUIRED SALARY 5000 PER MONTH AT PALOURA AND MISHRIWALA

ADDRESS: UPPER KRISHNA NAGAR, RESHAM GHAR COLONY, NEAR SHIV DURGA MANDIR.

(M) 7006027481, 9796299260 (SEND

UR RESUME ON THESE NUMBERS)

DRIVER REQUIRED

TRIKUTA NAGAR, JAMMU

SALARY: RS. 12,000/- (IN HAND)

ROOM & FOOD AVAILABLE

DRIVING AUTOMATIC CARS

READY TO JOINING

CALL/WHATSAPP:

94191 82555

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