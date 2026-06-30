EMPLOYMENT (30-06-2026)
REQUIREMENT MANAGER CUM CASHIER AT RESTAURANT HAVING A EXPERIENCE OF ATLEAST SIX MONTHS. MOBILE NO.: 70063-44394 88032-42891 WANTED REQUIRED YOUNG SALESMAN FOR SALE OF PAPER NAPKINS N DISPOSABLE MATERIAL EXPERIENCE MEN PREFERRED. SALARY 10000 PLUS INCENTIVE. 7006616577 “JOB FOR MALE...
REQUIREMENT
MANAGER CUM CASHIER AT RESTAURANT HAVING A EXPERIENCE OF ATLEAST SIX MONTHS.
MOBILE NO.: 70063-44394
88032-42891
WANTED
REQUIRED YOUNG SALESMAN FOR SALE OF PAPER NAPKINS N DISPOSABLE MATERIAL
EXPERIENCE MEN PREFERRED.
SALARY 10000 PLUS
INCENTIVE.
7006616577
“JOB FOR MALE ONLY’’
" FOR THE ALL WORKS "
1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .
2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .
3. GRADUATE PREFERRED .
4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .
GOLE PULI ,T.T, JAMMU
CALL@8899124041
SALESBOY/SALESGIRL IS REQUIRED FOR GIFT SHOP
(TIMING-9AM TO 8PM)
&
ONE EXPERIENCED BOY FOR CAR WASH IS REQUIRED AT KABIR NAGAR POONCH HOUSE TALAB TILLO JAMMU
SALARY -
RS 8000 TO 10000(PER MONTH)
CONTACT- 9086521240
REQUIRED STAFF FOR
JAMMU YATRI BHAWAN TRUST
ONE YOGA-CUM-MEDITATION INSTRUCTOR FOR HARIDWAR OFFICE, MINIMUM FIVE YEAR EXPERIENCE.
ONE I.T. PROFESSIONAL FOR JAMMU/HARIDWAR OFFICE, MINIMUM FIVE YEAR EXPERIENCE.
ONE PART-TIME ACCOUNTANT FOR JAMMU, MINIMUM FIVE YEAR EXPERIENCE.
SALARY NEGOTIABLE.
RESUME SENT ON OUR EMAIL
JAMMUYATRIBHAWANHO@GMAIL.COM
SO AS TO REACH US BY 8TH JULY, 2026
UPTO 6 P.M.
MANUFACTURING COMPANY AT PHASE-I, SAMBA REQUIRES: CHEMIST
EXPERIENCE: MINIMUM 5 YRS
M.SC/ B.SC. (CHEM)/ B.TECH. (CHEMICAL ENGINEERING)
CANDIDATES SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF CHEMICAL ANALYSIS, QUALITY CONTROL, LABORATORY TESTING, EXPERIENCE IN THE FMCG INDUSTRY WILL BE PREFERRED.
EMAIL: JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM
REQUIRED STAFF
CEMENT C AND F AT BARI BRAHMNA.
1. STORE KEEPER COMPUTER KNOWING.
2. COMPUTER OPERATOR.
EXCEL KNOWING.
LOCAL PERFRENCE.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT NO. 9055757204
REQUIRED DRIVER
WHATSAPP YOUR CV
AT 8716812937
STRICTLY WHATSAPP;
NO CALLS
WE ARE HIRING!
REQUIRED: HOUSEWIFE ,RETIRED
M FUND DISTRIBUTORS,
WORKING WOMEN, FEMALE STUDENTS
POSITIONS AVAILABLE:
FULL-TIME,PART-TIME,
WORK FROM HOME
FIXED SALARY: RS 10,000
INTERVIEW TIMING: 11:30 AM - 5:30 PM
LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU
CONTACT: 7889785817
FEMALE TUTOR REQUIRED
FOR 6TH TO 10TH CLASSES
STATE BOARD
ALL SUBJECTS (PRIORITY MATHS AND SCIENCE)
SALARY 7000/ PER MONTH.
RECEPTIONIST REQUIRED SALARY 5000 PER MONTH AT PALOURA AND MISHRIWALA
ADDRESS: UPPER KRISHNA NAGAR, RESHAM GHAR COLONY, NEAR SHIV DURGA MANDIR.
(M) 7006027481, 9796299260 (SEND
UR RESUME ON THESE NUMBERS)
DRIVER REQUIRED
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
SALARY: RS. 12,000/- (IN HAND)
ROOM & FOOD AVAILABLE
DRIVING AUTOMATIC CARS
READY TO JOINING
CALL/WHATSAPP:
94191 82555