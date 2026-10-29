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EMPLOYMENT (29-10-2026)

REQUIRED REQUIRED ACCOUNTANT FOR OFFICE EXPERIENCE 10 YEAR FULL TIME JOB E MAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM MOB NO. 7006179650 URGENTLY REQUIRED REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS) DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC PREFERENCE : FRESHERS &...

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Daily Excelsior
10:59 AM Oct 29, 2026 IST
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REQUIRED

REQUIRED ACCOUNTANT FOR OFFICE

EXPERIENCE 10 YEAR

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FULL TIME JOB

E MAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM

MOB NO. 7006179650

URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION

SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)

DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC

PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)

EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671

HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM

NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU

REQUIRED

DTP OPERATOR

FOR LEADING ENGLISH

NEWSPAPER

KNOWLEDGE OF

QUARKPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO

EXCELSIOR65@GMAIL.COM

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