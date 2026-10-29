EMPLOYMENT (29-10-2026)
REQUIRED REQUIRED ACCOUNTANT FOR OFFICE EXPERIENCE 10 YEAR FULL TIME JOB E MAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM MOB NO. 7006179650 URGENTLY REQUIRED REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS) DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC PREFERENCE : FRESHERS &...
REQUIRED
REQUIRED ACCOUNTANT FOR OFFICE
EXPERIENCE 10 YEAR
FULL TIME JOB
E MAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM
MOB NO. 7006179650
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION
SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)
DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC
PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)
EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
REQUIRED
DTP OPERATOR
FOR LEADING ENGLISH
NEWSPAPER
KNOWLEDGE OF
QUARKPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO
EXCELSIOR65@GMAIL.COM