EMPLOYMENT (29-09-2026)
STORE SUPERVISOR REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH. EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS PREFERRED. CONTACT:- 7006501922 REQUIRED - DRIVER REQUIRED A GENTLE, CALM & RESPONSIBLE DRIVER FOR HOME IN SAINIK COLONY. CANDIDATE...
STORE SUPERVISOR
REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH.
EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS PREFERRED.
CONTACT:- 7006501922
REQUIRED - DRIVER
REQUIRED A GENTLE, CALM & RESPONSIBLE DRIVER FOR HOME IN SAINIK COLONY. CANDIDATE SHOULD BE FAMILIAR WITH NEARBY ROUTES AND HAVE GOOD DRIVING EXPERIENCE.
CONTACT: 6280601172
KINDLY PREFER WHATSAPP
LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL
MODEL TOWN, DIGIANA, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
ENGLISH TEACHER - M.A. ENGLISH / MASTER'S
NURSERY TEACHER - GRADUATE
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT US AT:
ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM
9018145313 | 7006177452
RASRAJ ELECTRICALS & SOLAR SOLUTIONS REQUIRES:
SALES EXECUTIVES - 2+ YEARS' EXPERIENCE IN SOLAR/SALES
1 TELECALLER - FRESHERS/EXPERIENCED
WORKING WITH BRANDS LIKE ADANI, WAAREE, LIVGUARD & UTL
JAMMU | KATHUA | SAMBA | R.S. PURA
WHATSAPP YOUR CV + PHOTO: 9682371429
OFFICE: 19/AD, GREEN BELT,
GANDHI NAGAR, JAMMU
ACCOUNTANT REQUIRED
NEED AN ACCOUNTANT
VERY URGENT BASIS
ATLEAST 5-6 YEARS EXPERIENCE
ADDRESS:- KISSAN FLOUR MILLS
NH44 HIGHWAY DEELI BYE PASS
ROAD SAINIK COLONY JAMMU
SALARY BASED ON EXPERIENCE
CONTACT NO.
7006464817, 7889380032
BEAUTICIAN REQUIRED
KAJAL RAINA MAKEUP STUDIO
SHOP NO.3, TEJ KOUR COMPLEX, GOLE GUJRAL, TALAB TILLO, JAMMU
EXPERIENCED BEAUTICIAN REQUIRED FOR OUR MAKEUP STUDIO.
CANDIDATE SHOULD HAVE EXPERIENCE IN:
* FACIAL & SKIN CARE
* THREADING & UPPER LIPS
* WAXING
* BASIC SALON SERVICES
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
SALARY: ATTRACTIVE SALARY + INCENTIVES
EXPERIENCE: PREFERRED
JOINING: IMMEDIATE
CONTACT: 6005116991, 7006640798
JOB VACANCY
LOADING INCHARGE
MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE
RESPONSIBLE FOR SUPERVISING LABOUR
RESPONSIBLE FOR MANAGING VEHICLE LOADING
CANDIDATES FROM PURMANDAL SIDE WILL BE PREFERRED
SALARY: RS 16,000/-
LOCATION: PURMANDAL MORH
TIMING: 10:00 AM - 7:00 PM
CONTACT: 9541862353
JOB VACANCY
COMPUTER OPERATOR
MINIMUM GRADUATION
BASIC COMPUTER KNOWLEDGE IS REQUIRED
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE OPERATIONS
SALARY: RS 16,000/- PER MONTH
LOCATION: PURMANDAL MORH
TIMING: 10:00 AM - 7:00PM
CONTACT: 9541302353
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS
REHARI & DOMANA BRANCH
COORDINATOR
NUR/LKG/UKG TRS.
(GRADUATION /PG/B.ED.) EXPERIENCED PREFERRED)
PH. 9797922717