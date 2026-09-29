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EMPLOYMENT (29-09-2026)

STORE SUPERVISOR REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH. EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS PREFERRED. CONTACT:- 7006501922 REQUIRED - DRIVER REQUIRED A GENTLE, CALM & RESPONSIBLE DRIVER FOR HOME IN SAINIK COLONY. CANDIDATE...

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Daily Excelsior
10:58 AM Sep 29, 2026 IST
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STORE SUPERVISOR

REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH.

EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS PREFERRED.

Advertisement

CONTACT:- 7006501922

REQUIRED - DRIVER

REQUIRED A GENTLE, CALM & RESPONSIBLE DRIVER FOR HOME IN SAINIK COLONY. CANDIDATE SHOULD BE FAMILIAR WITH NEARBY ROUTES AND HAVE GOOD DRIVING EXPERIENCE.

CONTACT: 6280601172

KINDLY PREFER WHATSAPP

LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL

MODEL TOWN, DIGIANA, JAMMU

TEACHERS REQUIRED

ENGLISH TEACHER - M.A. ENGLISH / MASTER'S

NURSERY TEACHER - GRADUATE

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR DETAILED RESUME VIA EMAIL OR CONTACT US AT:

ACADEMYLITTLEROSE01234@GMAIL.COM

9018145313 | 7006177452

RASRAJ ELECTRICALS & SOLAR SOLUTIONS REQUIRES:

SALES EXECUTIVES - 2+ YEARS' EXPERIENCE IN SOLAR/SALES

1 TELECALLER - FRESHERS/EXPERIENCED

WORKING WITH BRANDS LIKE ADANI, WAAREE, LIVGUARD & UTL

JAMMU | KATHUA | SAMBA | R.S. PURA

WHATSAPP YOUR CV + PHOTO: 9682371429

OFFICE: 19/AD, GREEN BELT,

GANDHI NAGAR, JAMMU

ACCOUNTANT REQUIRED

NEED AN ACCOUNTANT

VERY URGENT BASIS

ATLEAST 5-6 YEARS EXPERIENCE

ADDRESS:- KISSAN FLOUR MILLS

NH44 HIGHWAY DEELI BYE PASS

ROAD SAINIK COLONY JAMMU

SALARY BASED ON EXPERIENCE

CONTACT NO.

7006464817, 7889380032

BEAUTICIAN REQUIRED

KAJAL RAINA MAKEUP STUDIO

SHOP NO.3, TEJ KOUR COMPLEX, GOLE GUJRAL, TALAB TILLO, JAMMU

EXPERIENCED BEAUTICIAN REQUIRED FOR OUR MAKEUP STUDIO.

CANDIDATE SHOULD HAVE EXPERIENCE IN:

* FACIAL & SKIN CARE

* THREADING & UPPER LIPS

* WAXING

* BASIC SALON SERVICES

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

SALARY: ATTRACTIVE SALARY + INCENTIVES

EXPERIENCE: PREFERRED

JOINING: IMMEDIATE

CONTACT: 6005116991, 7006640798

JOB VACANCY

LOADING INCHARGE

MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE

RESPONSIBLE FOR SUPERVISING LABOUR

RESPONSIBLE FOR MANAGING VEHICLE LOADING

CANDIDATES FROM PURMANDAL SIDE WILL BE PREFERRED

SALARY: RS 16,000/-

LOCATION: PURMANDAL MORH

TIMING: 10:00 AM - 7:00 PM

CONTACT: 9541862353

JOB VACANCY

COMPUTER OPERATOR

MINIMUM GRADUATION

BASIC COMPUTER KNOWLEDGE IS REQUIRED

PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN GODOWN / WAREHOUSE OPERATIONS

SALARY: RS 16,000/- PER MONTH

LOCATION: PURMANDAL MORH

TIMING: 10:00 AM - 7:00PM

CONTACT: 9541302353

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS

REHARI & DOMANA BRANCH

COORDINATOR

NUR/LKG/UKG TRS.

(GRADUATION /PG/B.ED.) EXPERIENCED PREFERRED)

PH. 9797922717

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