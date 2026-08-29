EMPLOYMENT (29-08-2026)
URGENT VACANCY FOR SALES PERSON REQUIRED SALES PERSON FOR SALES OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS IN J&K. CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS/ COMPUTER/ELECTRICAL WITH MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELD. SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS ON FOLLOWING...
URGENT VACANCY
FOR SALES PERSON
REQUIRED SALES PERSON FOR SALES OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS IN J&K.
CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS/ COMPUTER/ELECTRICAL WITH MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELD. SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS ON FOLLOWING E-MAIL OR WHATSAPP NUMBERS:
EMAIL: JAMMUOFFICE@YAHOO.CO.IN
WHATSAPP: 9469277222 9622392658
VACANCY
SALES PERSON REQUIRED
FOR MODULAR KITCHEN, TILES & SANITARY SHOWROOM
* PRESENTABLE PERSONALITY
* MINIMUM 1 YEAR SALES EXPERIENCE
SITE SURVEYOR REQUIRED:
- PRESENTABLE PERSONALITY
- GOOD SPEAKING SKILLS
ACCOUNTANT REQUIRED
* MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN TALLY PRIME
TRIKUTA AGENCIES
OPP PILLAR-74, AKHNOOR ROAD, PALOURA
PH- 9906355511; 9419109960
VACAANCY
VACANCY FOR FEMALE DOCTOR - MBBS, BAMS, BHMS AND NURSING STAFF FEMALE ANM, GNM, BSC (NURSING), LAB TECHNICIAN FOR CLINIC AT JAMMU
SALARY NEGOTIABLE,
EXPERIENCED AND FRESHERS CAN CALL OR SEND DETAILS AT
+91-9888553768 +91-9888850155
REQUIRED
POSITION: MALE SALESMAN
EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEAR REQUIRED
SALARY: RS 10,000 TO RS 15,000
INTERVIEW TIMING: 12 PM TO 2 PM (NOTE SAYS "12 TO 2 PM")
LOCATION: AMAR SONS, PARTAB GARH, MOHALLA
MOBILE NO. 7780886129
REQUIRED
SHOP STAFF
REQUIRED A BOY FOR A WHOLESALE PLASTIC TRADING SHOP AT PARTAP GARH, JAMMU.
* EXPERIENCE IN PLASTIC TRADING/WHOLESALE LINE WILL BE PREFERRED
* CANDIDATES RESIDING IN OR AROUND PARTAP GARH/JAMMU NEARBY AREAS WILL BE PREFERRED
* SALARY AS PER MARKET STANDARD
* HARDWORKING AND SINCERE CANDIDATES MAY APPLY
CONTACT: 6005042123
REQUIRED
ONE SALES PERSON (MALE/FEMALE)
FOR JOB IN JANIPUR.
TIMING 9 AM TO 8 PM.
SALARY NEGOTIABLE
AS PER CANDIDATE
CONTACT : 7889677372
TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL (DHOK PALOURA )
LOWER ROOPNAGAR
STAFF REQUIRED
1. COMPUTER TEACHER
2. PHYSICAL EDUCATION
3. GAMES TEACHER
4. URDU TEACHER
WALK IN INTERVIEW WITH YOUR RESUME.
CONTACT : 9419778089 , 6006088410
REQUIRED
COMPUTER OPERATOR -2 MALE FOR JAMMU
COMPUTER OPERATOR -1 MALE FOR KATHUA
QUALIFICATION: 10+2.
EXPERIENCE: 1 TO 2 YEARS
SALARY:- NEGOTIABLE
CONTACT--A.M.AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU
DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)
INTERVIEW ON 29/08/26 & 31/08/2026
TIME: 11.00 AM TO 01.00 PM
EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN
WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN
MOB NO 7780870031