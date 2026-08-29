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EMPLOYMENT (29-08-2026)

URGENT VACANCY FOR SALES PERSON REQUIRED SALES PERSON FOR SALES OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS IN J&K. CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS/ COMPUTER/ELECTRICAL WITH MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELD. SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS ON FOLLOWING...

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Daily Excelsior
11:10 AM Aug 29, 2026 IST
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URGENT VACANCY

FOR SALES PERSON

REQUIRED SALES PERSON FOR SALES OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS IN J&K.

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CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS/ COMPUTER/ELECTRICAL WITH MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELD. SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS ON FOLLOWING E-MAIL OR WHATSAPP NUMBERS:

EMAIL: JAMMUOFFICE@YAHOO.CO.IN

WHATSAPP: 9469277222 9622392658

VACANCY

SALES PERSON REQUIRED

FOR MODULAR KITCHEN, TILES & SANITARY SHOWROOM

* PRESENTABLE PERSONALITY

* MINIMUM 1 YEAR SALES EXPERIENCE

SITE SURVEYOR REQUIRED:

- PRESENTABLE PERSONALITY

- GOOD SPEAKING SKILLS

ACCOUNTANT REQUIRED

* MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN TALLY PRIME

TRIKUTA AGENCIES

OPP PILLAR-74, AKHNOOR ROAD, PALOURA

PH- 9906355511; 9419109960

VACAANCY

VACANCY FOR FEMALE DOCTOR - MBBS, BAMS, BHMS AND NURSING STAFF FEMALE ANM, GNM, BSC (NURSING), LAB TECHNICIAN FOR CLINIC AT JAMMU

SALARY NEGOTIABLE,

EXPERIENCED AND FRESHERS CAN CALL OR SEND DETAILS AT

+91-9888553768 +91-9888850155

REQUIRED

POSITION: MALE SALESMAN

EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEAR REQUIRED

SALARY: RS 10,000 TO RS 15,000

INTERVIEW TIMING: 12 PM TO 2 PM (NOTE SAYS "12 TO 2 PM")

LOCATION: AMAR SONS, PARTAB GARH, MOHALLA

MOBILE NO. 7780886129

REQUIRED

SHOP STAFF

REQUIRED A BOY FOR A WHOLESALE PLASTIC TRADING SHOP AT PARTAP GARH, JAMMU.

* EXPERIENCE IN PLASTIC TRADING/WHOLESALE LINE WILL BE PREFERRED

* CANDIDATES RESIDING IN OR AROUND PARTAP GARH/JAMMU NEARBY AREAS WILL BE PREFERRED

* SALARY AS PER MARKET STANDARD

* HARDWORKING AND SINCERE CANDIDATES MAY APPLY

CONTACT: 6005042123

REQUIRED

ONE SALES PERSON (MALE/FEMALE)

FOR JOB IN JANIPUR.

TIMING 9 AM TO 8 PM.

SALARY NEGOTIABLE

AS PER CANDIDATE

CONTACT : 7889677372

TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL (DHOK PALOURA )

LOWER ROOPNAGAR

STAFF REQUIRED

1. COMPUTER TEACHER

2. PHYSICAL EDUCATION

3. GAMES TEACHER

4. URDU TEACHER

WALK IN INTERVIEW WITH YOUR RESUME.

CONTACT : 9419778089 , 6006088410

REQUIRED

COMPUTER OPERATOR -2 MALE FOR JAMMU

COMPUTER OPERATOR -1 MALE FOR KATHUA

QUALIFICATION: 10+2.

EXPERIENCE: 1 TO 2 YEARS

SALARY:- NEGOTIABLE

CONTACT--A.M.AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU

DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)

INTERVIEW ON 29/08/26 & 31/08/2026

TIME: 11.00 AM TO 01.00 PM

EMAIL-BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN

WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN

MOB NO 7780870031

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