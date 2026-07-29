EMPLOYMENT (29-07-2026)
REQUIRED HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU CONTACT NO. 9797598856 9086266399 REQUIRED SALE BOY/GIRL IS...
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
REQUIRED
SALE BOY/GIRL IS REQUIRED FOR GIFT SHOP.TIMING
(9AM TO 9PM) AT KABIR NAGAR POONCH HOUSE TALAB TILLO JAMMU
SALARY: 8000 TO 10000
CONTACT: (6006703697)
REQUIRED DRIVER
WHATSAPP YOUR
CV AT
8716812937
STRICTLY WHATSAPP;
NO CALLS
MAID REQUIRED
FEMALE MAID REQUIRED FOR DOMESTIC WORK AT UPPER ROOP NAGAR FROM 7 AM TO 7 PM
AGE SHOULD BE 28 TO 35 YRS
SALARY 10,000/- P/M
CALL: 8899449073, 7006681822
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
JANIPUR/ CHAK-BHALWAL, JAMMU
EMAIL: INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM, CONTACT NO. 0191-4019424
STAFF REQUIRED FOR JANIPUR/ CHAK BHALWAL BRANCH
WALK-IN-INTERVIEW
HEAD MISTRESS: M.A, B.ED, WITH 5-10 YEARS’ EXPERIENCE.
ENGLISH LANGUAGE TEACHER: M.A/B.A WITH B.ED
SCIENCE TEACHER: B.SC/M.SC WITH B.ED.
APPLICATION FORMS ARE AVAILABLE IN SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 10.30 AM - 1.30 PM AND COME ALONG WITH TWO PASSPORT SIZE COLOURED PHOTOGRAPHS.
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR CHANNI HIMMAT LOCATION.
CONTACT: 7006400464, 7006048473
MARKET JOB
REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET. OFFICE AT GANGYAL.
TIMINGS :- 10 - 7PM
CONTACT:- MOB. 7006501922
NEEL KAMAL HIGH SCHOOL
THATHAR, BANTALAB, JAMMU CBSE AFFILIATION NO.: 730137
URGENTLY REQUIRED
POST VACANCIES MINIMUM
QUALIFICATION
TGT MATHEMATICS 01 M.SC MATHEMATICS WITH B.ED.
PRT 02 B.SC WITH B.ED (PREFERENCE TO MATHEMATICS BACKGROUND)
FRENCH LANGUAGE 01 RELEVANT DEGREE/DIPLOMA IN
TEACHER FRENCH OR EQUIVALENT QUALIFICA TION
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO
SUBMIT THEIR CV/RESUME WITHIN TWO DAYS.
CONTACT : 7298780937, 9419217003
REQUIRED
POST: HUMAN RESOURCE
QUALIFICATION: MBA
EXPERIENCE: MINIMUM 2YRS.
PREFERABLE: FEMALE
SALARY: 15K+
INTERVIEW AT: 17/7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
REQUIRED
POST: MARKETING AND SALES
QUALIFICATION: GRADUATE
EXPERIENCE: 3YRS+
PREFERABLE: MALE
SALARY: 12K+
MKTG. LOCATIONS: KATHUA, SAMBA, RAJOURI, POONCH, UDHAMPUR, DODA
INTERVIEW AT: 17/7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
REQUIRED
POST: OFFICE BOY
EXPERIENCE: MINIMUM 2YRS.
PREFERABLE: MALE
SALARY: 10K+
ACCOMMODATION ALSO AVAILABLE
INTERVIEW AT: 17/7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
WANTED
SALES PERSON (MALE)
FOR 2-WHEELER
AUTOMOBILE SHOP
AT NARWAL, JAMMU
M. : 9086056200
REQUIRED
POST: 5 DRIVERS (FOR AURO & TRUCK)
AGE: 45YRS ABOVE
EXPERIENCE: 5YRS.
SALARY: NEGOTIABLE
INTERVIEW: 17/7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
THE DREAM DIGITAL SOLUTION IT COMPANY
VACANCY
1 SALES & MARKETING 4 (M/F)
2 ANCHOR & INFLUENCER 4
3 BUSINESS COUNSELLOR 4 (M/F)
4 RECEPTIONIST 2 (FEMALE)
SALARY . START 12K TO 18K
SALES & MARKETING BIKE MUST
ADDRESS . 92C NEAR CITY HOPE
SHASTRI NAGAR JAMMU
MOB. 9682619403
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