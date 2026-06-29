EMPLOYMENT (29-06-2026)
WANTED FEMALE GNM/ANM/ PHLEBOTOMIST FOR CLINIC TIMING 10 AM TO 6.30 PM DAILY SATURDAY IS HOLIDAY CONTACT DR RAJINDER SINGH 9419184919 PREFERABLY LIVING IN NEAR BY AREA. SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP SALARY 10000/- PER MONTH SATSHIV SECURITY & G.D....
WANTED FEMALE GNM/ANM/
PHLEBOTOMIST FOR CLINIC
TIMING 10 AM TO 6.30 PM DAILY
SATURDAY IS HOLIDAY
CONTACT DR RAJINDER SINGH
9419184919
PREFERABLY LIVING IN NEAR BY AREA.
SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP
SALARY 10000/- PER MONTH
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
WANTED
WANTED EXPERIENCED FIELD SALES EXECUTIVE AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. FIXED SALARY 12000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12PM TO 4PM AT 9469268844
REQUIRED
“FOR AT HOME PATIENT CARE’’
PART TIME
* PATIENT CARE ATTENDANTS
* NURSING CARE STAFF
MALES & FEMALES
FOR VARIOUS TIME SLOTS
CONTACT : 8715866444
(10 AM TO 2 PM)
VISIT
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN KACHI, CHHAWNI
(SINCE 2015)
REQUIRED
1. OFFICE ASSISTANT
(QUALIFICATION 10TH PASS)
2. SALE MAN FOR PETROL PUMP
AT SAINIK COLONY
LOCALS PREFERRED
COME AND MEET PERSONALLY BETWEEN 11:00 AM TO 3:00 PM
SALARIES NEGOTIABLE
CONTACT 9419195376
URGENTLY REQUIRED
COUNSELLOR FOR
COACHING INSTITUTE
( MALE/FEMALE)
AGE - 21-30
GRADUATE/PG WITH
COMPUTER KNOWLEDGE
FRESHER/EXPERIENCE
SALARY -10000-14000
LOCATION - JEWEL
CONTACT 8493997300
RESUME- INFOCAREER263@GMAIL.COM
CHEF REQUIRED
WELL TRAINED CHEF FOR CAFE/RESTAURANT AT REHARI COLONY JAMMU. HANDSOME SALARY WOULD BE PAYED.
ONLY GENUINE AND EXPERIENCED PEOPLE MAY CONTACT.
CONTACT : 7006625613
CONTACT ONLY BETWEEN
12 NOON TO 5 P.M.
“JOB FOR MALE ONLY’’
" FOR THE ALL WORKS "
1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .
2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .
3. GRADUATE PREFERRED .
4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .
GOLE PULI ,T.T, JAMMU
CALL@8899124041
DHAR INVESTMENT SERVICES
INVITES APPLICATIONS FOR SALES EXECUTIVES. FRESHERS AND EXPERIENCED CANDIDATES (MALE/FEMALE) ARE WELCOME. MINIMUM QUALIFICATION: 10+2. ATTRACTIVE PACKAGE OF ?3.60 LPA (NEGOTIABLE) WITH GROWTH OPPORTUNITIES.
9419190476, 9086045039, 8492937455, 9086045033
KAPIL.DHAR06@GMAIL.COM
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REQUIRED TEACHERS
FOR SATWARI, CHANNI (INSTITUTE)
1. SCIENCE TEACHER - 9TH AND 10TH
RS. 8000/- PER MONTH
TIMING (4.00 TO 6.00 PM)
2. PRIMARY TEACHER FOR 4TH AND 5TH CLASS QUALIFICATION - B.SC (SALARY 6000/- PER MONTH)
TIMING : (4.00 TO 7.00 PM)
3. SOCIAL STUDY TEACHER AT CHANNI HIMMAT SALARY RS. 8000/- PER MONTH
TIMING : 2.00 PM TO 5.00 PM
CONTACT NO.: 7889715827
TEACHER REQUIRED
SUBJECT- REASONING
FOR BANK | JKSSB | SSC EXAMS
MALE/FEMALE -2
EXPERIENCED ONLY
SALARY -15000
LOCATION - JEWEL
FOR INTERVIEW CONTACT: 8493997300
EMAIL RESUME -
INFOCAREER263@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
1. SUPERVISIOR/ACCOUTANT/COMPUTER OPERATOR/ OFFICE INCHARGE.
2. OFFICE ASSISTANT/RECEPTIONIST/BILLING OPERATOR.
3.DRIVER/SALES MAN/FLOOR EXECUTIVE/HOTEL & RESTAURANT STAFF.
4. PACKING BOYS, DELIVERY BOYS/BIKE RIDERS.
5. INDOOR SALES EXECUTIVE/CUSTOMER CARE MANAJER( FOR TELE-COM)
6.TELLE CALLER/DIPLOMA/DEGREE.MEC/ELE/CSE.
ADDRESS: 628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO: 9149840451, 9596674192
EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
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