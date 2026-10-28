EMPLOYMENT (28-10-2026)
REQUIRED FACULTY COACHING INSTITUTION JAMMU. PHYSICS - 2 NOS. CHEMISTRY - 2 NOS. BIOLOGY - 2 NOS. MATHEMATICS - 2 NOS. COMMERCE - 1 NO. ENGLISH - 2 NOS. UPTO 10TH ALL SUBJECTS @.SHINE INSTITUTION OF EDUCATION EXCHANGE ROAD JAMMU...
REQUIRED FACULTY
COACHING INSTITUTION JAMMU.
PHYSICS - 2 NOS.
CHEMISTRY - 2 NOS.
BIOLOGY - 2 NOS.
MATHEMATICS - 2 NOS.
COMMERCE - 1 NO.
ENGLISH - 2 NOS.
UPTO 10TH ALL SUBJECTS
@.SHINE INSTITUTION OF EDUCATION
EXCHANGE ROAD JAMMU
MOB 7889747922
JOB VACANCY
RAINA DENTISTRY
LOWER ROOPNAGAR, JAMMU
REQUIRED:
*FEMALE RECEPTIONIST (1 POSITION)
* MALE ASSISTANT (1 POSITION)
TIMING:
10.00 AM - 8.00 PM
SUNDAY OFF
(NO SWEEPING & MOPPING WORK)
INTERESTED CANDIDATES CALL:
0191-3155057, 8899870547
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED AN HONEST, EXPERIENCED DRIVER-CUM-HOUSE HELPER FOR A RESIDENCE IN GANDHI NAGAR, JAMMU. VALID DRIVING LICENCE MANDATORY. SALARY NEGOTIABLE. IMMEDIATE JOINING.
CONTACT: 9797454545.
LALIT GRAAPHIX
DOGRA HALL, JAMMU. 9018879169
REQURIED
COMPUTER OPERATOR
FULL TIME JOB
* CORELDRAW & CHAT GPT EXPERT
* EXPERIENCE MIN 3 YEARS IN
FLEX AND OFFSET PRINTING
* 02 NO., SALARY -18000/-
DELIVERY BOY
( TWO WHEELER (SCOTY) MUST
* AGE 18 PLUS
* 02 NO., SALARY - 12000/-
ACCOUNTANT AVAILABLE
MAINTAIN YOUR ACCOUNTS MANUAL / TALLY / BUSY GST REGISTRATION / RETURNS ESI RETURNS / PF RETURNS INCOME TAX RETURNS INTERNAL AUDIT
(ALSO LEARN TALLY / BUSY)
GUPTA JI - GANDHI NAGAR
94192 42775
REQUIRED
RECEPTIONIST - 2
MINIMUM EXPERIENCE 5 YEARS AND PERSON SHOULD BE GRADUATE.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT WITH RESUME AND
INTERVIEW TIME 12 NOON TO 6:00 PM
MOB-9419149609
REQUIRED
1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)
2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.
CONTACT: 9419104004, 9596002125
REQUIRED
REQUIRED ACCOUNTANT FOR OFFICE
EXPERIENCE 10 YEAR
FULL TIME JOB
E MAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM
MOB NO. 7006179650
REQUIRED
REQUIRED A FEMALE DRIVER FOR FAMILY AND HOUSEHOLD WORK CANDIDATE SHOULD BE EXPERIENCED AND HAVING VALID DRIVING LICENSE SALARY 15 THOUSAND.
CONTACT NO. 9086240703, 7006442316
SHIVA WATER TANK CLEANER
PROFESSIONAL CLEANING OF UNDER GROUND WATER TANK, OVERHEAD TANK, SINTEX TANK CLEANING
WITH LATEST MACHINERY
100% BACTERIA FREE.
MOB: 9419356555, 9596878944