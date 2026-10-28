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EMPLOYMENT (28-10-2026)

REQUIRED FACULTY COACHING INSTITUTION JAMMU. PHYSICS - 2 NOS. CHEMISTRY - 2 NOS. BIOLOGY - 2 NOS. MATHEMATICS - 2 NOS. COMMERCE - 1 NO. ENGLISH - 2 NOS. UPTO 10TH ALL SUBJECTS @.SHINE INSTITUTION OF EDUCATION EXCHANGE ROAD JAMMU...

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Daily Excelsior
11:00 AM Oct 28, 2026 IST
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REQUIRED FACULTY

COACHING INSTITUTION JAMMU.

PHYSICS - 2 NOS.

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CHEMISTRY - 2 NOS.

BIOLOGY - 2 NOS.

MATHEMATICS - 2 NOS.

COMMERCE - 1 NO.

ENGLISH - 2 NOS.

UPTO 10TH ALL SUBJECTS

@.SHINE INSTITUTION OF EDUCATION

EXCHANGE ROAD JAMMU

MOB 7889747922

JOB VACANCY

RAINA DENTISTRY

LOWER ROOPNAGAR, JAMMU

REQUIRED:

*FEMALE RECEPTIONIST (1 POSITION)

* MALE ASSISTANT (1 POSITION)

TIMING:

10.00 AM - 8.00 PM

SUNDAY OFF

(NO SWEEPING & MOPPING WORK)

INTERESTED CANDIDATES CALL:

0191-3155057, 8899870547

REQUIRED

URGENTLY REQUIRED AN HONEST, EXPERIENCED DRIVER-CUM-HOUSE HELPER FOR A RESIDENCE IN GANDHI NAGAR, JAMMU. VALID DRIVING LICENCE MANDATORY. SALARY NEGOTIABLE. IMMEDIATE JOINING.

CONTACT: 9797454545.

LALIT GRAAPHIX

DOGRA HALL, JAMMU. 9018879169

REQURIED

COMPUTER OPERATOR

FULL TIME JOB

* CORELDRAW & CHAT GPT EXPERT

* EXPERIENCE MIN 3 YEARS IN

FLEX AND OFFSET PRINTING

* 02 NO., SALARY -18000/-

DELIVERY BOY

( TWO WHEELER (SCOTY) MUST

* AGE 18 PLUS

* 02 NO., SALARY - 12000/-

ACCOUNTANT AVAILABLE

MAINTAIN YOUR ACCOUNTS MANUAL / TALLY / BUSY GST REGISTRATION / RETURNS ESI RETURNS / PF RETURNS INCOME TAX RETURNS INTERNAL AUDIT

(ALSO LEARN TALLY / BUSY)

GUPTA JI - GANDHI NAGAR

94192 42775

REQUIRED

RECEPTIONIST - 2

MINIMUM EXPERIENCE 5 YEARS AND PERSON SHOULD BE GRADUATE.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT WITH RESUME AND

INTERVIEW TIME 12 NOON TO 6:00 PM

MOB-9419149609

REQUIRED

1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)

2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)

ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE

FOR KK ENTERPRISES

PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.

CONTACT: 9419104004, 9596002125

REQUIRED

REQUIRED ACCOUNTANT FOR OFFICE

EXPERIENCE 10 YEAR

FULL TIME JOB

E MAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM

MOB NO. 7006179650

REQUIRED

REQUIRED A FEMALE DRIVER FOR FAMILY AND HOUSEHOLD WORK CANDIDATE SHOULD BE EXPERIENCED AND HAVING VALID DRIVING LICENSE SALARY 15 THOUSAND.

CONTACT NO. 9086240703, 7006442316

SHIVA WATER TANK CLEANER

PROFESSIONAL CLEANING OF UNDER GROUND WATER TANK, OVERHEAD TANK, SINTEX TANK CLEANING

WITH LATEST MACHINERY

100% BACTERIA FREE.

MOB: 9419356555, 9596878944

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