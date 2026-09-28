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EMPLOYMENT (28-09-2026)

PLACEMENT PHARMACIST SALARY + PROFIT SHARE KOTHI FOR SALE AT KALIBARI KATHUA 3.5 MARLA 14 LACS PLOT FOR SALE 8.5 AT NHAI KALIBARI KATHUA PLOTS AT CHOWADHI 9541018055 REQUIRED OPERATOR FOR JCB & DRIVER FOR TIPPER AT SAINIK COLONY, CHOWADHI...

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Daily Excelsior
11:10 AM Sep 28, 2026 IST
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PLACEMENT PHARMACIST

SALARY + PROFIT SHARE

KOTHI FOR SALE

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AT KALIBARI KATHUA

3.5 MARLA 14 LACS

PLOT FOR SALE 8.5

AT NHAI KALIBARI KATHUA

PLOTS AT CHOWADHI

9541018055

REQUIRED

OPERATOR FOR JCB

&

DRIVER FOR TIPPER

AT SAINIK COLONY, CHOWADHI

CONTACT: 7006046746, 9419190344, 6005363536

PLACEMENT

FEMALE COOK

FULL TIME SALARY 14000

ACCOUNTANT

DRIVER

MANDI SUPERVISOR

NARWAL

9541018055

WE ARE HIRING

1. TELLE SALE MANAGER, LOGISTICS MANAGER, TRANSPORT INCHARGE, SHIFT SUPERVISOR.

2. DATA OPERATOR, MIS EXECUTIVE, COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT, TEAM LEADER.

3. SALES MANAGER, SALES EXECUTIVE,

ASM, RSM, ZSM, SALES OFFICER.

4. BSC, MSC, B.PHARMA, COMPUTER TYPIST, GNM, ANM.

5. RECEPTIONIST, TELLE CALLER, OFFICE. ADMIN, FRONT OFFICE. EXECUTIVE.

6. SECURTY GUARD,PEON,OFFICE BOY, HOUSE KEEPING, STIWARD, ROOM BOY, COOK, DISH WASHER.

ADDRESS: 628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS GYM.

CONTACT NO:9149840451

EMAIL:SROBINDER96@GMAIL.COM

REQUIRED

COOK FOR HOME (EXPERIENCED)

MAID FOR OFFICE

NEW PLOT JAMMU

CONTACT: 9469128011

VACANCY

STAFF REQUIRED FOR SECURITY AGENCY

* SECURITY OFFICER (EX-MAN): 04 NO’S

SALARY + EPF + ESIC

* NIGHT SECURITY GUARD: 05 NO’S

CONTACT US: 7006051727, 7006395388, 95417963353

ACCOUNTANT AVAILABLE

MAINTAIN YOUR ACCOUNTS

MANUAL/TALLY/BUSY

GST REGISTRATION/ RETURNS

ESI RETURNS/ PF RETURNS

INCOME TAX RETURNS

INTERNAL AUDIT

(ALSO LEARN TALLY/BUSY)

GUPTA JI- GANDHI NAGAR 9419242775

REQUIRED

GOOD COOK + MAID (FEMALE)

TIMING: MORNING 7 AM TO 9 AM

EVENING 6 PM TO 7 PM

CONTACT: 7889486226

(FROM 4 PM TO 5 PM)

REQUIRED

REQUIREMENT OF SALES GIRL FOR OUR JEWELLERY SHOWROOM OM SAI JEWELLERS AT MAIN BAZAR, TALAB TILLO, JAMMU.

EXPERIENCE :-MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN JEWELLERY RETAIL SALES.

AGE :- 21 -30 YEARS

UNMARRIED

INTERESTED CANDIDATES MAY

CONTACT US ON :- 9459245407

REQUIRED

COUPLE FOR ROOM, FEMALE COOK.

ROOM FREE + SALARY

PH. 9797922717

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