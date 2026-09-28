EMPLOYMENT (28-09-2026)
PLACEMENT PHARMACIST SALARY + PROFIT SHARE KOTHI FOR SALE AT KALIBARI KATHUA 3.5 MARLA 14 LACS PLOT FOR SALE 8.5 AT NHAI KALIBARI KATHUA PLOTS AT CHOWADHI 9541018055 REQUIRED OPERATOR FOR JCB & DRIVER FOR TIPPER AT SAINIK COLONY, CHOWADHI...
PLACEMENT PHARMACIST
SALARY + PROFIT SHARE
KOTHI FOR SALE
AT KALIBARI KATHUA
3.5 MARLA 14 LACS
PLOT FOR SALE 8.5
AT NHAI KALIBARI KATHUA
PLOTS AT CHOWADHI
9541018055
REQUIRED
OPERATOR FOR JCB
&
DRIVER FOR TIPPER
AT SAINIK COLONY, CHOWADHI
CONTACT: 7006046746, 9419190344, 6005363536
PLACEMENT
FEMALE COOK
FULL TIME SALARY 14000
ACCOUNTANT
DRIVER
MANDI SUPERVISOR
NARWAL
9541018055
WE ARE HIRING
1. TELLE SALE MANAGER, LOGISTICS MANAGER, TRANSPORT INCHARGE, SHIFT SUPERVISOR.
2. DATA OPERATOR, MIS EXECUTIVE, COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT, TEAM LEADER.
3. SALES MANAGER, SALES EXECUTIVE,
ASM, RSM, ZSM, SALES OFFICER.
4. BSC, MSC, B.PHARMA, COMPUTER TYPIST, GNM, ANM.
5. RECEPTIONIST, TELLE CALLER, OFFICE. ADMIN, FRONT OFFICE. EXECUTIVE.
6. SECURTY GUARD,PEON,OFFICE BOY, HOUSE KEEPING, STIWARD, ROOM BOY, COOK, DISH WASHER.
ADDRESS: 628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS GYM.
CONTACT NO:9149840451
EMAIL:SROBINDER96@GMAIL.COM
REQUIRED
COOK FOR HOME (EXPERIENCED)
MAID FOR OFFICE
NEW PLOT JAMMU
CONTACT: 9469128011
VACANCY
STAFF REQUIRED FOR SECURITY AGENCY
* SECURITY OFFICER (EX-MAN): 04 NO’S
SALARY + EPF + ESIC
* NIGHT SECURITY GUARD: 05 NO’S
CONTACT US: 7006051727, 7006395388, 95417963353
ACCOUNTANT AVAILABLE
MAINTAIN YOUR ACCOUNTS
MANUAL/TALLY/BUSY
GST REGISTRATION/ RETURNS
ESI RETURNS/ PF RETURNS
INCOME TAX RETURNS
INTERNAL AUDIT
(ALSO LEARN TALLY/BUSY)
GUPTA JI- GANDHI NAGAR 9419242775
REQUIRED
GOOD COOK + MAID (FEMALE)
TIMING: MORNING 7 AM TO 9 AM
EVENING 6 PM TO 7 PM
CONTACT: 7889486226
(FROM 4 PM TO 5 PM)
REQUIRED
REQUIREMENT OF SALES GIRL FOR OUR JEWELLERY SHOWROOM OM SAI JEWELLERS AT MAIN BAZAR, TALAB TILLO, JAMMU.
EXPERIENCE :-MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN JEWELLERY RETAIL SALES.
AGE :- 21 -30 YEARS
UNMARRIED
INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT US ON :- 9459245407
REQUIRED
COUPLE FOR ROOM, FEMALE COOK.
ROOM FREE + SALARY
PH. 9797922717