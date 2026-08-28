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EMPLOYMENT (28-08-2026)

WE ARE HIRING FOR: JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME. *TECHNICAL COORDINATOR *CUSTOMER COORDINATOR *CLIENT GREETER FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY. CONTACT: 9596965276 EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM JOIN OUR TEAM AND...

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Daily Excelsior
11:04 AM Aug 28, 2026 IST
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WE ARE HIRING FOR:

JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.

*TECHNICAL COORDINATOR

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*CUSTOMER COORDINATOR

*CLIENT GREETER

FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

REQUIRED

1. REQUIRED AN EXPERIENCED, RELIABLE DRIVER WITH A VALID DRIVING LICENSE.SALARY IS NEGOTIABLE & THE WORKING HOURS WILL BE FROM 8:30 AM TO 6:30 PM.LOCATION WILL BE AT GREATER KAILASH

2. A SALESMAN OR SALESWOMEN REQUIRED FOR THE TILE SHOWROOM. TIMING OF JOB WILL BE FROM 10 AM TO 7.30 PM. SALARY IS NEGOTIABLE BASE ON THE EXPERIENCE. LOCATION WILL BE AT SATWARI.

INTERESTED CANDIDATES CAN CANTACT ON GIVEN NUMBER: 7889486368.

JOB OPENING IN

BIOCENTURY PVT. LTD

BSNL FIBER

LOCATION: JAMMU, TIKRI & UDHAMPUR

POSITIONS AVAILABLE:

JOINTERS/SPLICER HELPER

FRESHERS CANDIDATES.

STARTING SALARY: RS. 11500 SPLICER SALARY

BIOCENTURY PVT LTD

SEND RESUME IN THIS WHATAPP NO. 7889591032, 9419112329

REQUIRED

HINDI TEACHER REQUIRED

FOR CLASS 1ST TO 10TH

AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

URGENT VACANCY

FOR SALES PERSON

REQUIRED SALES PERSON FOR SALES OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS IN J&K.

CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS/ COMPUTER/ELECTRICAL WITH MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELD. SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS ON FOLLOWING E-MAIL OR WHATSAPP NUMBERS:

EMAIL: JAMMUOFFICE@YAHOO.CO.IN

WHATSAPP:9469277222 9622392658

URGENTLY VACANCY REQUIREMENT FOR 2D ECHOCARDIOGRAPHY TECHNICIAN

COMMAND HOSPITAL, UDHAMPUR (THROUGH M/S KOMAL SECURITY SERVICE) INVITES APPLICATIONS FOR 01 CONTRACTUAL POST. SALARY RS 40,000/- (NEGOTIABLE). CANDIDATES WITH A DIPLOMA IN 2D ECHOCARDIOGRAPHY OR RELEVANT EXPERIENCE MAY APPLY.

SEND YOUR CV TO KOMALPSERVICE@GMAIL.COM OR CONTACT 9419111353, 0191-4052747

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