EMPLOYMENT (28-08-2026)
WE ARE HIRING FOR: JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME. *TECHNICAL COORDINATOR *CUSTOMER COORDINATOR *CLIENT GREETER FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY. CONTACT: 9596965276 EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM JOIN OUR TEAM AND...
WE ARE HIRING FOR:
JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.
*TECHNICAL COORDINATOR
*CUSTOMER COORDINATOR
*CLIENT GREETER
FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.
CONTACT: 9596965276
EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM
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REQUIRED
1. REQUIRED AN EXPERIENCED, RELIABLE DRIVER WITH A VALID DRIVING LICENSE.SALARY IS NEGOTIABLE & THE WORKING HOURS WILL BE FROM 8:30 AM TO 6:30 PM.LOCATION WILL BE AT GREATER KAILASH
2. A SALESMAN OR SALESWOMEN REQUIRED FOR THE TILE SHOWROOM. TIMING OF JOB WILL BE FROM 10 AM TO 7.30 PM. SALARY IS NEGOTIABLE BASE ON THE EXPERIENCE. LOCATION WILL BE AT SATWARI.
INTERESTED CANDIDATES CAN CANTACT ON GIVEN NUMBER: 7889486368.
JOB OPENING IN
BIOCENTURY PVT. LTD
BSNL FIBER
LOCATION: JAMMU, TIKRI & UDHAMPUR
POSITIONS AVAILABLE:
JOINTERS/SPLICER HELPER
FRESHERS CANDIDATES.
STARTING SALARY: RS. 11500 SPLICER SALARY
BIOCENTURY PVT LTD
SEND RESUME IN THIS WHATAPP NO. 7889591032, 9419112329
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED
FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
URGENT VACANCY
FOR SALES PERSON
REQUIRED SALES PERSON FOR SALES OF MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS IN J&K.
CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA/DEGREE IN ELECTRONICS/ COMPUTER/ELECTRICAL WITH MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN RESPECTIVE FIELD. SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS ON FOLLOWING E-MAIL OR WHATSAPP NUMBERS:
EMAIL: JAMMUOFFICE@YAHOO.CO.IN
WHATSAPP:9469277222 9622392658
URGENTLY VACANCY REQUIREMENT FOR 2D ECHOCARDIOGRAPHY TECHNICIAN
COMMAND HOSPITAL, UDHAMPUR (THROUGH M/S KOMAL SECURITY SERVICE) INVITES APPLICATIONS FOR 01 CONTRACTUAL POST. SALARY RS 40,000/- (NEGOTIABLE). CANDIDATES WITH A DIPLOMA IN 2D ECHOCARDIOGRAPHY OR RELEVANT EXPERIENCE MAY APPLY.
SEND YOUR CV TO KOMALPSERVICE@GMAIL.COM OR CONTACT 9419111353, 0191-4052747