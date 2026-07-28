EMPLOYMENT (28-07-2026)
INVESTOR REQUIRED *FUTURISTIC BUSINESS *HIGH GROWTH *ATTRACTIVE RETURNS CALL 9419160465 DON'T MISS IT HIRING FEMALE GRADUATES FOR A LONG-TERM CAREER OPPORTUNITY. GOOD FIXED SALARY + ANNUAL BONUS + YEARLY INCREMENT. LOOKING FOR DEDICATED CANDIDATES WHO WANT A STABLE CAREER TILL...
INVESTOR
REQUIRED
*FUTURISTIC BUSINESS
*HIGH GROWTH
*ATTRACTIVE RETURNS
CALL 9419160465
DON'T MISS IT
HIRING
FEMALE GRADUATES FOR A
LONG-TERM CAREER OPPORTUNITY.
GOOD FIXED SALARY + ANNUAL BONUS + YEARLY INCREMENT.
LOOKING FOR DEDICATED CANDIDATES WHO WANT A STABLE CAREER TILL RETIREMENT.
FRESHERS CAN ALSO APPLY..
FOR MORE DETAILS, CALL:
9469213172, 9419221124
REQUIRED
POST: HUMAN RESOURCE
QUALIFICATION: MBA
EXPERIENCE: MINIMUM 2YRS.
PREFERABLE: FEMALE
SALARY: 15K+
INTERVIEW AT: 17/7,
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
REQUIRED
POST: MARKETING AND SALES
QUALIFICATION: GRADUATE
EXPERIENCE: 3YRS+
PREFERABLE: MALE
SALARY: 12K+
MKTG. LOCATIONS: KATHUA, SAMBA,
RAJOURI, POONCH, UDHAMPUR, DODA
INTERVIEW AT: 17/7,
TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
REQUIRED
POST: OFFICE BOY
EXPERIENCE: MINIMUM 2YRS.
PREFERABLE: MALE
SALARY: 10K+
ACCOMMODATION ALSO AVAILABLE
INTERVIEW AT: 17/7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
REQUIRED
POST: 5 DRIVERS
(FOR AURO & TRUCK)
AGE: 45YRS ABOVE
EXPERIENCE: 5YRS.
SALARY: NEGOTIABLE
INTERVIEW: 17/7, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9596752155
HIRING
SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY
SALARY - UPTO 20K
CTC - UPTO 3.2 LACS
LOCATION - JAMMU
TWO WHEELER AND SMART PHONE IS MUST
CONTACT - 9906452579
REQUIRED
1. TWO PERSONS REQUIRED AS COMPUTER OPERATOR -( MIN ONE YEAR EXPERIENCE )
SALARY 11000+
2. ONE PERSON REQUIRED AS GODOWN WORKER )
SALARY 9000+
ADD:- ARORA LIFESCIENCES
PLOT NO 108 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU ,YARD 6
MOB-9086013196
URGENT WANTED DRIVER
URGENTLY REQUIRED PERSONAL DRIVER HAVING HIS PERSONAL CONVEYANCE AND THE INTERESTED PERSON SHOULD BE RESIDENT/RESIDING IN GREATER KAILASH / SAINIK COLONY / MARBLE MARKET / KUNJWANI AS NEARBY AREAS OF GREATER KAILASH WILL BE PREFERRED.
CONT.: 9419797060 RESIDENT OF LANE NO. 9, UPPER SIDE GREATER KAILASH
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
CANAL ROAD, JAMMU,
OPPOSITE SCIENCE COLLEGE
EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
* PGT:COMPUTER SCIENCE
* MUSIC TEACHER
QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING: 30TH JULY-2026
(10 PM TO 12 PM)
A.S.N HIGHER SECONDARY SCHOOL
CHANNI HIMMAT (NEAR ARMED POLICE COMPLEX), JAMMU
(IMMEDIATELY REQUIRES)
1. M.SC. (BOTANY/ZOOLOGY/EVS)
SALARY 12,000/- FULL TIME
2. PRIMARY TEACHER (2) SALARY 6,000/-
3. M.A. (EDUCATION/SOCIOLOGY/POL. SCIENCE)-
SALARY 7000/-
NOTE: COME FOR INTERVIEW ALONG WIH ORIGINAL
DOCUMENTS ON 29TH JULY, 2026.
CONTACT: 9419194773, 9906118090
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